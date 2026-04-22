/राजस्थान में भीषण गर्मी से घर से निकलना हुआ मुश्किल, पारा 43°C के करीब , आने वाले दिनों में आंधी-बारिश की आशंका

Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, जहां कोटा में पारा 42 डिग्री पहुंच गया. मौसम विभाग ने जोधपुर संभाग में धूल भरी आंधी और उत्तरी राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ दिनों में तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है.
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राजस्थान में अप्रैल के महीने ने ही जून जैसी तपिश का अहसास कराना शुरू कर दिया है. मरुधरा के अधिकांश हिस्सों में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. आलम यह है कि दोपहर होते-होते प्रदेश की सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं.
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रविवार को कोटा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जयपुर, बीकानेर और अजमेर सहित ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर चुका है. मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक बना हुआ है.
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मौसम केंद्र जयपुर ने अगले दो दिनों (22-23 अप्रैल) के लिए जोधपुर संभाग में चेतावनी जारी की है.प्रभावित क्षेत्रों में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और पाली हैं. इन क्षेत्रों में 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म और धूल भरी हवाएं (लू) चलने की संभावना है.
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आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं. वहीं 23 से 25 अप्रैल के दौरान उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चलने की प्रबल संभावना जताई गई है. Imd के अनुसार अगले 4-5 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे अधिकतम पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है.
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. उत्तर-पश्चिमी भारत में ऊपरी हवाओं का एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसके कारण शुष्क और गर्म हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं.
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तेज गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और मौसम केंद्र ने कुछ जरूरी सलाह दी है. हाइड्रेशन के लिए दिन भर में अधिक से अधिक पानी, छाछ और नींबू पानी का सेवन करें. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें. बाहर निकलते समय सिर को सूती कपड़े या छतरी से ढकें.