/राजस्थान में भीषण गर्मी से घर से निकलना हुआ मुश्किल, पारा 43°C के करीब , आने वाले दिनों में आंधी-बारिश की आशंका

Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, जहां कोटा में पारा 42 डिग्री पहुंच गया. मौसम विभाग ने जोधपुर संभाग में धूल भरी आंधी और उत्तरी राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ दिनों में तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है.