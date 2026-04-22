Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में भीषण गर्मी से घर से निकलना हुआ मुश्किल, पारा 43°C के करीब , आने वाले दिनों में आंधी-बारिश की आशंका

राजस्थान में भीषण गर्मी से घर से निकलना हुआ मुश्किल, पारा 43°C के करीब , आने वाले दिनों में आंधी-बारिश की आशंका

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 22, 2026, 12:09 PM|Updated: Apr 22, 2026, 12:09 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, जहां कोटा में पारा 42 डिग्री पहुंच गया. मौसम विभाग ने जोधपुर संभाग में धूल भरी आंधी और उत्तरी राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ दिनों में तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature1/6
राजस्थान में अप्रैल के महीने ने ही जून जैसी तपिश का अहसास कराना शुरू कर दिया है. मरुधरा के अधिकांश हिस्सों में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. आलम यह है कि दोपहर होते-होते प्रदेश की सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature2/6
रविवार को कोटा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जयपुर, बीकानेर और अजमेर सहित ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर चुका है. मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक बना हुआ है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature3/6
मौसम केंद्र जयपुर ने अगले दो दिनों (22-23 अप्रैल) के लिए जोधपुर संभाग में चेतावनी जारी की है.प्रभावित क्षेत्रों में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और पाली हैं. इन क्षेत्रों में 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म और धूल भरी हवाएं (लू) चलने की संभावना है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature4/6
आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं. वहीं 23 से 25 अप्रैल के दौरान उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चलने की प्रबल संभावना जताई गई है. Imd के अनुसार अगले 4-5 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे अधिकतम पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature5/6
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. उत्तर-पश्चिमी भारत में ऊपरी हवाओं का एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसके कारण शुष्क और गर्म हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature6/6
तेज गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और मौसम केंद्र ने कुछ जरूरी सलाह दी है. हाइड्रेशन के लिए दिन भर में अधिक से अधिक पानी, छाछ और नींबू पानी का सेवन करें. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें. बाहर निकलते समय सिर को सूती कपड़े या छतरी से ढकें.
Tags:
Rajasthan ka Thermometer
Rajasthan Maximum Temperature
Rajasthan weather

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Breaking News: बाड़मेर में स्कूल बस का भीषण हादसा, खड़ी बस में जा घुसा ट्रक, 24 बच्चों में से 6 बच्चे...

Breaking News: बाड़मेर में स्कूल बस का भीषण हादसा, खड़ी बस में जा घुसा ट्रक, 24 बच्चों में से 6 बच्चे...

Rajasthan Road Accident
2

Rajasthan News: ऑपरेशन थिएटर में घुसे बदमाश, जोधपुर MGH अस्पताल में सर्जरी के दौरान डॉक्टर-स्टाफ से मारपीट

jodhpur news
3

राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की चमकदार संभावनाएं, लेकिन क्या आम आदमी पहुंच पाएगा?

rajasthan news
4

Rajasthan News: मंत्री हेमंत मीणा की तबीयत फिर बिगड़ी, हाई BP के बाद अस्पताल में भर्ती, देर रात मिली छुट्टी

Pratapgarh News
5

राजस्थान बार काउंसिल चुनाव, 23 सदस्यों के लिए मतदान शुरू, प्रदेशभर में वकीलों में उत्साह

Rajasthan News Live