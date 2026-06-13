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Rajasthan में मौसम का डबल अटैक, एक तरफ जैसलमेर में 44.2°C की तपिश, दूसरी तरफ 20 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 13, 2026, 12:57 PM|Updated: Jun 13, 2026, 01:12 PM

 Rajasthan Weather: राजस्थान में मिलाजुला मौसम जारी है, जहां जैसलमेर 44.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर रहा. वहीं, नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, अजमेर और बीकानेर सहित 20 जिलों में 16 जून तक आंधी-बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.

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Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

राजस्थान में इस समय मौसम का मिलाजुला और अनोखा रूप देखने को मिल रहा है. जहां पश्चिमी राजस्थान के कई जिले भीषण लू और तपिश की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश ने दस्तक दे दी है. बीते शुक्रवार (12 जून) को राज्य के कई हिस्सों में अंधड़ के साथ पानी बरसा, तो वहीं मरुस्थलीय इलाकों में सूरज ने जमकर आग उगली.
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शुक्रवार को जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जहां सर्वाधिक तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के कई जिले भीषण लू की चपेट में झुलस रहे हैं. वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए जैसलमेर और फलोदी जिलों में हीटवेव (लू) का 'येलो अलर्ट' जारी किया है.
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सीकर और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई. वहीं, राजधानी जयपुर में दिनभर बादलों और सूरज के बीच आंख-मिचौली चलती रही. दिन में बारिश नहीं होने के कारण जयपुरवासी भारी उमस से बेहाल नजर आए, हालांकि देर रात चली तेज ठंडी हवाओं ने लोगों को उमस से थोड़ी राहत जरूर दी.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में आंधी-बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली हैं. मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों और आज के लिए जिलों को दो श्रेणियों में बांटा है.
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जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर और डीडवाना-कुचामन. इन जिलों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन, आकाशीय बिजली चमकने, धूलभरी आंधी और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है.
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येलो अलर्ट वाले जिले जैसे-चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, बारां और झालावाड़ हैं . इन इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना है.
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मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी-बारिश का यह दौर 16 जून तक लगातार जारी रहने की संभावना है.
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मौसम विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार तेज अंधड़ के कारण पेड़ की बड़ी शाखाएं, बिजली के खंभे और कमजोर कच्ची संरचनाएं गिर सकती हैं. धूल के कारण दृश्यता भी कम हो सकती है. मेघगर्जन और आंधी के समय पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे कतई शरण न लें. वाहन चालक विशेष सावधानी बरतें. बिजली के उपकरणों को अनप्लग कर दें और धातु की वस्तुओं या पानी के नल को छूने से बचें.
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