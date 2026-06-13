/Rajasthan में मौसम का डबल अटैक, एक तरफ जैसलमेर में 44.2°C की तपिश, दूसरी तरफ 20 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मिलाजुला मौसम जारी है, जहां जैसलमेर 44.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर रहा. वहीं, नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, अजमेर और बीकानेर सहित 20 जिलों में 16 जून तक आंधी-बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.