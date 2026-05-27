/पश्चिमी राजस्थान बनेगा ग्रीन एनर्जी का पावरहाउस, 24 घंटे मिलेगी बिजली!

Rajasthan News: देशभर की नजरें राजस्थान पर हैं, जहां पश्चिमी क्षेत्र तेजी से अक्षय ऊर्जा हब बन रहा है और BESS प्रोजेक्ट राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का इंतजार है.
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राजस्थान सौर ऊर्जा में नए आयाम गढ़ रहा है लेकिन सभी की नजरें BESS पर, खुशी की बात ये है कि चीन के बाद भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्ट्रोरेज सिस्टम शुरू हो चुका है.
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कच्छ के तपते रेगिस्तान से आज भारत ने ग्रीन एनर्जी की दुनिया में नया इतिहास लिख दिया है. अदाणी ग्रीन एनर्जी ने भारत-पाक बॉर्डर से सटे खवड़ा में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू कर दिया है.
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चीन को छोड़ दें तो एक ही जगह पर 3.37 गीगावाट/घंटे का इतना बड़ा 'पावर बैंक' दुनिया में कहीं नहीं है. दिन में सूरज और हवा से बनी बिजली अब रात में भी घरों को रोशन करेगी.
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रिकॉर्ड सिर्फ 10 महीने में तैयार हुए इस मेगा प्रोजेक्ट से पूरा गोवा या इंदौर-चंडीगढ़ जैसे शहरों को 24 घंटे बिजली दी जा सकती है यानी 10 लाख घर जगमग होंगे या 1.2 करोड़ LED बल्ब 10 घंटे तक लगातार जल सकेंगे.
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अब सभी की नजरें राजस्थान पर टिकी हुई हैं. प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अक्षय ऊर्जा में पावर हब बनता जा रहा है. अब इंतजार है तो सिर्फ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का. BESS प्रोजेक्ट प्रदेश के लिए सोने पर सुहागा साबित होगा.