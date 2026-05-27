/पश्चिमी राजस्थान बनेगा ग्रीन एनर्जी का पावरहाउस, 24 घंटे मिलेगी बिजली!

4 /5

Rajasthan News रिकॉर्ड सिर्फ 10 महीने में तैयार हुए इस मेगा प्रोजेक्ट से पूरा गोवा या इंदौर-चंडीगढ़ जैसे शहरों को 24 घंटे बिजली दी जा सकती है यानी 10 लाख घर जगमग होंगे या 1.2 करोड़ LED बल्ब 10 घंटे तक लगातार जल सकेंगे.