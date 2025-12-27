Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan Winter Destinatoin:जनवरी में दोस्तों के साथ न्यू ईयर के लिए टॉप 10 जगहें, खूबसूरती मोह लेगी मन

Rajasthan Tourism in Winter: सर्दियों में राजस्थान की सैर के लिए जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और माउंट आबू जैसे शहर बेहतरीन हैं. यहां आप किलों की भव्यता, डेजर्ट सफारी, टाइगर सफारी और झीलों के किनारे न्यू ईयर का जश्न दोस्तों के साथ मना सकते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 27, 2025, 04:15 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 04:17 PM IST
1/11

Rajasthan Travel in Winter

Rajasthan Travel in Winter1/11
राजस्थान की असली खूबसूरती उसकी मरुधरा की धूप और सर्दियों की ठंडी रातों में बसती है. यदि आप जनवरी में दोस्तों के साथ किसी यादगार ट्रिप की योजना बना रहे हैं, तो राजस्थान से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. अक्टूबर से मार्च का समय यहां घूमने के लिए सबसे बेस्ट है.
2/11

Rajasthan Travel in Winter

Rajasthan Travel in Winter2/11
राजधानी जयपुर दोस्तों के साथ हैंगआउट करने के लिए बेस्ट है. यहां आप नाहरगढ़ की पहाड़ियों से सूर्यास्त देख सकते हैं, आमेर किले की भव्यता निहार सकते हैं.