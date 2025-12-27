Rajasthan Winter Destinatoin:जनवरी में दोस्तों के साथ न्यू ईयर के लिए टॉप 10 जगहें, खूबसूरती मोह लेगी मन
Rajasthan Tourism in Winter: सर्दियों में राजस्थान की सैर के लिए जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और माउंट आबू जैसे शहर बेहतरीन हैं. यहां आप किलों की भव्यता, डेजर्ट सफारी, टाइगर सफारी और झीलों के किनारे न्यू ईयर का जश्न दोस्तों के साथ मना सकते हैं.
Published: Dec 27, 2025, 04:15 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 04:17 PM IST
Rajasthan Travel in Winter
राजस्थान की असली खूबसूरती उसकी मरुधरा की धूप और सर्दियों की ठंडी रातों में बसती है. यदि आप जनवरी में दोस्तों के साथ किसी यादगार ट्रिप की योजना बना रहे हैं, तो राजस्थान से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. अक्टूबर से मार्च का समय यहां घूमने के लिए सबसे बेस्ट है.
राजधानी जयपुर दोस्तों के साथ हैंगआउट करने के लिए बेस्ट है. यहां आप नाहरगढ़ की पहाड़ियों से सूर्यास्त देख सकते हैं, आमेर किले की भव्यता निहार सकते हैं.