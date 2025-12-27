Rajasthan Winter Destinatoin:जनवरी में दोस्तों के साथ न्यू ईयर के लिए टॉप 10 जगहें, खूबसूरती मोह लेगी मन

राजस्थान की असली खूबसूरती उसकी मरुधरा की धूप और सर्दियों की ठंडी रातों में बसती है. यदि आप जनवरी में दोस्तों के साथ किसी यादगार ट्रिप की योजना बना रहे हैं, तो राजस्थान से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. अक्टूबर से मार्च का समय यहां घूमने के लिए सबसे बेस्ट है.