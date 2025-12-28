Zee Rajasthan
शोर-शराबे से दूर चाहिए सुकून? कोटा के पास छिपी है जन्नत सी जगह! खूबसूरती देख रह जाएंगे दंग

Rajasthan Tourism: कोटा के पास बारां में स्थित सोरसन अभ्यारण्य पक्षियों और काले हिरणों के लिए मशहूर है. 41 वर्ग किमी में फैला यह घास का मैदान सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का घर बन जाता है.जो आपकी सुकून भरी ट्रिप के लिए यह बेस्ट जगह है.

Published: Dec 28, 2025, 11:04 AM IST
Sorsan Wildlife Sanctuary: Winter Destination Rajasthan

अगर आप शहर की भागदौड़ और शोर-शराबे से दूर किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां सिर्फ पक्षियों का कलरव और मीलों फैला घास का मैदान हो, तो सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य आपके लिए जन्नत से कम नहीं है. कोटा से मात्र 50 किमी की दूरी पर स्थित यह अभ्यारण्य 'सोरसन घास मैदान' (Sorsan Grasslands) के नाम से भी विख्यात है, जो पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया का अहसास कराता है.
Sorsan Wildlife Sanctuary: Winter Destination Rajasthan

लगभग 41 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह अभ्यारण्य वनस्पतियों और वन्यजीवों का अद्भुत संसार है. यहां की झाड़ीदार वनस्पतियां और खुले मैदान इसे राजस्थान के अन्य जंगलों से अलग बनाते हैं.