शोर-शराबे से दूर चाहिए सुकून? कोटा के पास छिपी है जन्नत सी जगह! खूबसूरती देख रह जाएंगे दंग
Rajasthan Tourism: कोटा के पास बारां में स्थित सोरसन अभ्यारण्य पक्षियों और काले हिरणों के लिए मशहूर है. 41 वर्ग किमी में फैला यह घास का मैदान सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का घर बन जाता है.जो आपकी सुकून भरी ट्रिप के लिए यह बेस्ट जगह है.
अगर आप शहर की भागदौड़ और शोर-शराबे से दूर किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां सिर्फ पक्षियों का कलरव और मीलों फैला घास का मैदान हो, तो सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य आपके लिए जन्नत से कम नहीं है. कोटा से मात्र 50 किमी की दूरी पर स्थित यह अभ्यारण्य 'सोरसन घास मैदान' (Sorsan Grasslands) के नाम से भी विख्यात है, जो पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया का अहसास कराता है.