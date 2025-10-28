Zee Rajasthan
mobile app

फिर खुले बीसलपुर बांध के गेट, कैचमेंट एरिया में बारिश से बनास में आया पानी

Jaipur News : बेमौसम बरसात से बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया से पानी बनास नदी में पानी की आवक हुई और सर्दियों में भी बीसलपुर बांध के गेट खोलने पड़े

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 28, 2025, 02:37 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 02:37 PM IST
1/6

Jaipur News

Jaipur News1/6
बेमौसम बरसात से बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया से पानी बनास नदी में पानी की आवक हुई और सर्दियों में भी बीसलपुर बांध के गेट खोलने पड़े
2/6

Jaipur News

Jaipur News2/6
बीसलपुर बांध गेट अक्सर मानसून के बीच ही खुलते है,लेकिन अबकी बार सर्दियों से पहले भी बीसलपुर बांध के गेट खोले गए है. कैचमेंट एरिया में बारिश के बाद बांध से पानी की निकासी की गई. अक्टूबर के आखिरी में सालों बाद ऐसा नजारा देखने को मिला, जब बांध के गेट खोले गए.