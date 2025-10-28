फिर खुले बीसलपुर बांध के गेट, कैचमेंट एरिया में बारिश से बनास में आया पानी

बीसलपुर बांध गेट अक्सर मानसून के बीच ही खुलते है,लेकिन अबकी बार सर्दियों से पहले भी बीसलपुर बांध के गेट खोले गए है. कैचमेंट एरिया में बारिश के बाद बांध से पानी की निकासी की गई. अक्टूबर के आखिरी में सालों बाद ऐसा नजारा देखने को मिला, जब बांध के गेट खोले गए.