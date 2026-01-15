गोवा से सस्ता, शिमला से गर्म! सर्दियों में डूंगरपुर क्यों बना है पर्यटकों की पहली पसंद

Published: Jan 15, 2026, 05:34 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 05:34 PM IST
Dungarpur winter destination Rajasthan
राजस्थान इन दिनों भीषण शीतलहर और जमा देने वाली ठंड की चपेट में है. जहां फतेहपुर जैसे शहरों में पारा 0.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है, वहीं वागड़ अंचल का डूंगरपुर सैलानियों के लिए एक स्वर्ग बनकर उभरा है.
पिछले 24 घंटों में डूंगरपुर का अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इसे सर्दियों में धूप सेंकने और सुकून भरी यात्रा के लिए राजस्थान का सबसे बेहतरीन विकल्प बनाता है.