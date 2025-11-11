सर्दियों में बीकानेर की ये 8 जगहें,खूबसूरती ऐसी किआपकी ट्रिप बन जाएगी यादगार, देखें फोटोज

सर्दियों का मौसम राजस्थान के ऐतिहासिक शहर बीकानेर घूमने के लिए सबसे उत्तम है. इस दौरान यहां का मौसम सुहावना रहता है, जो आपकी यात्रा को आरामदायक बना देता है. बीकानेर अपने शानदार किलों, लाल बलुआ पत्थर के महलों और अनूठी संस्कृति के कारण वीकेंड ट्रिप के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है.