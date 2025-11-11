सर्दियों में बीकानेर की ये 8 जगहें,खूबसूरती ऐसी किआपकी ट्रिप बन जाएगी यादगार, देखें फोटोज
Rajasthan tourism: सर्दियों में बीकानेर घूमने के लिए जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस और रामपुरिया हवेलियां बेहतरीन हैं. यहां आप राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र में ऊंट सफारी और करणी माता मंदिर में दर्शन का रोमांचक अनुभव ले सकते हैं.
Published: Nov 11, 2025, 04:26 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 04:26 PM IST
Bikaner tourist places
सर्दियों का मौसम राजस्थान के ऐतिहासिक शहर बीकानेर घूमने के लिए सबसे उत्तम है. इस दौरान यहां का मौसम सुहावना रहता है, जो आपकी यात्रा को आरामदायक बना देता है. बीकानेर अपने शानदार किलों, लाल बलुआ पत्थर के महलों और अनूठी संस्कृति के कारण वीकेंड ट्रिप के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है.
Bikaner tourist places
बीकानेर के 8 प्रमुख आकर्षण जो इतिहास, वास्तुकला, प्रकृति और आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है- जो घूमने के शौकीनों के लिए बेहतरीन है.