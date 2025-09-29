बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी का अनोखा राजस्थानी टेस्ट, एक बार खा लिया तो बार-बार बनाओगे

इस व्यंजन का मुख्य हिस्सा है बाजरे की रोटी, जो बाजरे के आटे से बनती है. यह रोटी अपने आप में बेहद पौष्टिक होती है और इसे अक्सर तवे पर सेंक कर या सीधे आग की आंच पर फुलाकर बनाया जाता है. धीमी आंच पर सिकने से इसमें एक सौंधी खुशबू और क्रिस्पीपन आ जाता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देता है.