बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी का अनोखा राजस्थानी टेस्ट, एक बार खा लिया तो बार-बार बनाओगे

Rajasthani dish: राजस्थान का पारंपरिक सर्दियों का व्यंजन, बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी, शरीर को गर्मी और पोषण देता है. बाजरे की रोटी को देसी घी और गुड़ के साथ, और तीखी लहसुन की चटनी के साथ खाने का अपना ही स्वाद है.

Published: Sep 29, 2025, 01:46 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 01:46 PM IST
सर्दियों का मौसम आते ही राजस्थान की धरती पर एक खास महक छा जाती है. यह महक है यहां के सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक व्यंजन, बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी की. यह सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति और जीवनशैली का एक अभिन्न हिस्सा है, जो ठंडी हवाओं के बीच शरीर को गर्म रखने का काम करता है.
इस व्यंजन का मुख्य हिस्सा है बाजरे की रोटी, जो बाजरे के आटे से बनती है. यह रोटी अपने आप में बेहद पौष्टिक होती है और इसे अक्सर तवे पर सेंक कर या सीधे आग की आंच पर फुलाकर बनाया जाता है. धीमी आंच पर सिकने से इसमें एक सौंधी खुशबू और क्रिस्पीपन आ जाता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देता है.