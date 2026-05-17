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सोने-चांदी को कहें बाय-बाय! इन 5 राजस्थानी ज्वेलरी से पाएं एकदम रॉयल लुक, बजट भी रहेगा चकाचक

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 17, 2026, 01:07 PM|Updated: May 17, 2026, 01:07 PM

Rajasthani Budget Friendly Traditional Jewelry: भारी सोने-चांदी की जगह राजस्थान की ये 5 बजट-फ्रेंडली और ट्रेंडी ज्वेलरी पहनकर आप बेहद रॉयल लुक पा सकती हैं. ऑक्सीडाइज्ड, आर्टिफिशियल कुंदन, लाख-मीनाकारी और टेराकोटा जैसे ऑप्शंस से बिना ज्यादा खर्च किए आपको मिलेगा महलों जैसा एलिगेंस.
 

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Rajasthani Budget Friendly Traditional Jewelry: जब बात राजस्थानी शान-ओ-शौकत और फैशन की आती है, तो आंखों के सामने भारी-भरकम सोने के हार और चांदी की वजनी पायल घूमने लगती हैं. लेकिन बदलते दौर में फैशन की परिभाषा भी बदली है. आज की आधुनिक और समझदार महिलाएं भारी और कीमती गहनों के बजाय कुछ ऐसा तलाश रही हैं जो ट्रेंडी हो, जेब पर भारी न पड़े और जिसे पहनकर 'रॉयल राजपूत' या 'मारवाड़ी क्वीन' जैसा लुक भी मिल जाए.
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अगर आप भी इस वेडिंग या फेस्टिव सीजन में सोने-चांदी की जगह कुछ नया, हल्का और बजट-फ्रेंडली ट्राई करना चाहती हैं, तो मरुधरा की धरती के पास आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन विकल्प हैं. आइए जानते हैं कि बिना सोना खरीदे भी आप कैसे पा सकती हैं महलों जैसा ग्रेस और एलिगेंस.
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1. ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी: हर मर्ज की दवा, सदाबहार जलवा आजकल लड़कियों और महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई है ऑक्सीडाइज्ड या 'ब्लैक मेटल' ज्वेलरी. राजस्थान के बाजारों (जैसे जयपुर का जौहरी बाजार या जोधपुर का क्लॉक टॉवर मार्केट) में इसके ऐसे बेजोड़ डिजाइंस मिलते हैं कि देखने वाले देखते रह जाएं. ये दिखने में काफी हैवी और चंकी लगती हैं, लेकिन इनकी कीमत सोने-चांदी के मुकाबले बेहद कम होती है. चाहे आपको सिंपल कुर्ती-जींस पहनकर कॉलेज या ऑफिस जाना हो, या फिर किसी शादी में भारी-भरकम लहंगा या बांधनी साड़ी कैरी करनी हो, एक ऑक्सीडाइज्ड चोकर या बड़े झुमके आपके पूरे लुक को बदल सकते हैं. इंस्टाग्राम रील्स और फेस्टिव फोटोज में इस ज्वेलरी का निखार सबसे बेहतरीन आता है.
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2. आर्टिफिशियल कुंदन और पोल्की: बिना 'राजघराने' के पाएं क्वीन वाला फील कुंदन और पोल्की को हमेशा से राजा-महाराजाओं और राजघरानों की पसंद माना जाता रहा है. असली कुंदन-पोल्की में 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है, जिससे यह आम बजट से बाहर हो जाती है. लेकिन घबराइए मत! अब बाजार में इसकी हाई-क्वालिटी आर्टिफिशियल रेंज उपलब्ध है. इन गहनों में लगे कांच के स्टोन और पॉलिश को इस तरह तराशा जाता है कि पहली नजर में कोई भी इसे नकली नहीं कह सकता. यदि आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन या शादी है, तो आर्टिफिशियल कुंदन के मल्टी-लेयर हार, मांगटीका और हाथफूल आपको बिना लाखों खर्च किए 'परफेक्ट ब्राइडल' लुक दे सकते हैं.
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3. लाख और मीनाकारी ज्वेलरी: रंगों का ऐसा जादू जो चुरा ले सबका दिल राजस्थान की पारंपरिक कलाओं में 'लाख' के काम और 'मीनाकारी' का कोई मुकाबला नहीं है. लाख के कंगन और मीनाकारी के रंग-बिरंगे झुमके सदियों से सुहाग और सजना-संवरना का प्रतीक रहे हैं. मीनाकारी में लाल, हरे, नीले और पीले रंगों का जो बारीक काम होता है, वह आपके सादे से आउटफिट में भी जान फूंक देता है. तीज, गणगौर, दिवाली या करवाचौथ जैसे पारंपरिक त्योहारों पर राजस्थानी पोशाक या घाघरा-चोली के साथ लाख के चमकीले कंगन और मीनाकारी के चांदबाली लाजवाब लगते हैं.
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4. पर्ल और बीड्स ज्वेलरी: सादगी में छिपा है सबसे बड़ा क्लास अगर आपका स्टाइल 'लाउड' (भड़कीला) नहीं है और आप सिंपल, सोबर लेकिन बेहद क्लासी दिखना चाहती हैं, तो मोती (पर्ल) और रंग-बिरंगे बीड्स (मणियों) की ज्वेलरी आपके लिए ही बनी है. सफेद या पेस्टल शेड्स के मोतियों की माला न सिर्फ कॉटन की साड़ियों पर जचती है, बल्कि इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेस और फॉर्मल सूट्स पर भी कमाल का असर छोड़ती है. इन्हें कैरी करना बेहद आसान होता है. घंटों पहनने के बाद भी न तो गर्दन में दर्द होता है और न ही त्वचा पर कोई रैशेज पड़ते हैं.
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5. टेराकोटा और हैंडमेड ज्वेलरी: आर्टिस्टिक और सस्टेनेबल चॉइस आजकल 'वोकल फॉर लोकल' और इको-फ्रेंडली फैशन का दौर है. ऐसे में मिट्टी से बनी 'टेराकोटा' और धागों-कपड़ों से तैयार हैंडमेड ज्वेलरी तेजी से ट्रेंड में आई है. राजस्थान के ग्रामीण कलाकार अपनी उंगलियों के जादू से मिट्टी को गहनों का रूप देते हैं. गर्मियों के मौसम में जब पसीने से मेटल की ज्वेलरी खराब होने का डर रहता है, तब यह बेहद हल्की और आरामदायक साबित होती है. चूंकि ये हाथ से बनाई जाती हैं, इसलिए हर पीस अपने आप में अनूठा होता है. अगर आप भीड़ से अलग और थोड़ा 'बोहो' लुक चाहती हैं, तो इसे जरूर आजमाएं.
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Rajasthani Lifestyle

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