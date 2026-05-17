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1. ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी: हर मर्ज की दवा, सदाबहार जलवा आजकल लड़कियों और महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई है ऑक्सीडाइज्ड या 'ब्लैक मेटल' ज्वेलरी. राजस्थान के बाजारों (जैसे जयपुर का जौहरी बाजार या जोधपुर का क्लॉक टॉवर मार्केट) में इसके ऐसे बेजोड़ डिजाइंस मिलते हैं कि देखने वाले देखते रह जाएं. ये दिखने में काफी हैवी और चंकी लगती हैं, लेकिन इनकी कीमत सोने-चांदी के मुकाबले बेहद कम होती है. चाहे आपको सिंपल कुर्ती-जींस पहनकर कॉलेज या ऑफिस जाना हो, या फिर किसी शादी में भारी-भरकम लहंगा या बांधनी साड़ी कैरी करनी हो, एक ऑक्सीडाइज्ड चोकर या बड़े झुमके आपके पूरे लुक को बदल सकते हैं. इंस्टाग्राम रील्स और फेस्टिव फोटोज में इस ज्वेलरी का निखार सबसे बेहतरीन आता है.