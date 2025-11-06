क्यों हिट है राजस्थान का दाल-बाटी-चूरमा, सर्दियों में ट्राय करें घर पर ये आसान सी रेसिपी

राजस्थान की बात हो और दाल-बाटी-चूरमा का ज़िक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है! यह सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि राजस्थान की पहचान और सत्कार का प्रतीक है. शुद्ध घी की खुशबू, पंचमेल दाल का स्वाद और मीठे चूरमे का टच — ये तीनों मिलकर इसे बनाते हैं एक परफेक्ट थाली, जिसे चखने के बाद कोई इसे भूल नहीं पाता.