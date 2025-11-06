Zee Rajasthan
क्यों हिट है राजस्थान का दाल-बाटी-चूरमा, सर्दियों में ट्राय करें घर पर ये आसान सी रेसिपी

Dal Baati Churma: दाल-बाटी-चूरमा राजस्थान का सिग्नेचर डिश है, जो शुद्ध घी और पंचमेल दाल के कारण हिट है. इसका परफेक्ट संतुलन इसे लोकप्रिय बनाता है. बाटी को सेककर घी में डुबोएं,5 दालों से पंचमेल दाल बनाएं और बाटी पीसकर चूरमा तैयार करें.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 06, 2025, 03:16 PM IST | Updated: Nov 06, 2025, 03:16 PM IST
Dal Baati Churma

राजस्थान की बात हो और दाल-बाटी-चूरमा का ज़िक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है! यह सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि राजस्थान की पहचान और सत्कार का प्रतीक है. शुद्ध घी की खुशबू, पंचमेल दाल का स्वाद और मीठे चूरमे का टच — ये तीनों मिलकर इसे बनाते हैं एक परफेक्ट थाली, जिसे चखने के बाद कोई इसे भूल नहीं पाता.
Dal Baati Churma

सर्दियों के मौसम में तो गरमागरम दाल-बाटी-चूरमा का मज़ा दोगुना हो जाता है. आइए जानते हैं, आखिर क्यों ये डिश हर दिल की फेवरेट बनी हुई है और इसे घर पर कैसे आसानी से बनाया जा सकता है