/Rajasthan News: लू से बचाव का सबसे सस्ता और असरदार तरीका, ये ड्रिंक पीते ही दिल हो जाएगा खुश

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राजस्थान में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लू के थपेड़ों ने आमजन का हाल बेहाल कर रखा है. ऐसे में मरुधरा का पारंपरिक और सबसे भरोसेमंद पेय 'आम पन्ना' (कैरी का पना) किसी संजीवनी से कम नहीं है. यह न केवल शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) और आंतों के संक्रमण से बचाने में भी कारगर है.