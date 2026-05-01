/Rajasthan News: लू से बचाव का सबसे सस्ता और असरदार तरीका, ये ड्रिंक पीते ही दिल हो जाएगा खुश

Rajasthan Famous Dish: राजस्थान की भीषण गर्मी में आम पन्ना लू से बचाने का अचूक उपाय है. विटामिन-सी से भरपूर यह ड्रिंक कैरी, पुदीने और भुने जीरे से बनता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है.
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राजस्थान में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लू के थपेड़ों ने आमजन का हाल बेहाल कर रखा है. ऐसे में मरुधरा का पारंपरिक और सबसे भरोसेमंद पेय 'आम पन्ना' (कैरी का पना) किसी संजीवनी से कम नहीं है. यह न केवल शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) और आंतों के संक्रमण से बचाने में भी कारगर है.
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मई और जून की तपती दोपहर में कच्चा आम या आमी सेहत का खजाना साबित होती है. बता दें कि यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है.
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विटामिन-सी से भरपूर ड्रिंक यह शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है और पेचिश व हैजा जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है. यह भीषण गर्मी में आपके मूड को तुरंत बेहतर बनाने की क्षमता रखता है.
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आम पन्ना बनाना बेहद आसान है. इसे आप दो तरीकों से बना सकते हैं- आम उबालकर या भूनकर. आइए जानते हैं इसके बारे में-
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इसे बनाने के लिए कैरी (कच्चा आम) 2-3 मध्यम, मिठास के लिए ½ कप चीनी या गुड़ (स्वादानुसार), मसाले में काला नमक, भुना जीरा पाउडर और सादा नमक. एक मुट्ठी ताजा पुदीने के पत्ते आदि
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इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम को धोकर प्रेशर कुकर में 2-3 सीटी आने तक उबालें. अधिक पारंपरिक स्वाद के लिए आप इसे सीधी आग पर भून भी सकते हैं. ठंडा होने पर आम का छिलका उतारें और गुठली से गूदा (Pulp) अलग कर लें. मिक्सी में आम का गूदा, चीनी/गुड़, पुदीना और सभी मसाले डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें.
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इसके बाद इस पेस्ट के 2-3 चम्मच गिलास में डालें, ऊपर से ठंडा पानी और बर्फ मिलाकर आनंद लें. इसे आप फ्रिज में एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं.
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जो लोग चीनी से परहेज करते हैं, वे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेहतर स्वाद के लिए हमेशा ताजे पुदीने और घर के भुने हुए जीरे का ही प्रयोग करें.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा/घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लिया करें. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.