सिर्फ दूध-चीनी से घर पर ऐसे बनाएं अलवर का ये टेस्टी कलाकंद, हर कोई पूछेगा रेसिपी
Kalakand: खाने के शौकीनों के लिए, अलवर का कलाकंद एक बेहतरीन मिठाई है. दूध और चीनी से बना यह दानेदार और मुलायम मावा, शहर की पहचान बन चुका है. इसकी सरल रेसिपी आपको घर पर भी इसका स्वाद लेने का मौका देती है.
Published: Sep 30, 2025, 06:00 PM IST | Updated: Sep 30, 2025, 06:02 PM IST
1/7
अलवर: कलाकंद
1/7
अलवर शहर को न केवल "राजस्थान का सिंहद्वार" कहा जाता है, बल्कि यह अपने लाजवाब स्वाद वाले कलाकंद के लिए भी विश्वभर में प्रसिद्ध है. यहां की ऐतिहासिक विरासत और स्वादिष्ट मिठाई का मेल इस शहर को एक अनूठी पहचान देता है.
2/7
प्राचीन कला
2/7
कलाकंद एक ऐसी मिठाई है, जो सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि एक प्राचीन कला है. इसे "दिव्य व्यंजन" का दर्जा प्राप्त है. यह अपने शुद्ध स्वाद और मुलायम दानेदार बनावट के कारण लाखों लोगों के दिलों में बस गया है, जिसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है.