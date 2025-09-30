Zee Rajasthan
mobile app

सिर्फ दूध-चीनी से घर पर ऐसे बनाएं अलवर का ये टेस्टी कलाकंद, हर कोई पूछेगा रेसिपी

Kalakand: खाने के शौकीनों के लिए, अलवर का कलाकंद एक बेहतरीन मिठाई है. दूध और चीनी से बना यह दानेदार और मुलायम मावा, शहर की पहचान बन चुका है. इसकी सरल रेसिपी आपको घर पर भी इसका स्वाद लेने का मौका देती है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 30, 2025, 06:00 PM IST | Updated: Sep 30, 2025, 06:02 PM IST
1/7

अलवर: कलाकंद

अलवर: कलाकंद1/7
अलवर शहर को न केवल "राजस्थान का सिंहद्वार" कहा जाता है, बल्कि यह अपने लाजवाब स्वाद वाले कलाकंद के लिए भी विश्वभर में प्रसिद्ध है. यहां की ऐतिहासिक विरासत और स्वादिष्ट मिठाई का मेल इस शहर को एक अनूठी पहचान देता है.
2/7

प्राचीन कला

प्राचीन कला2/7
कलाकंद एक ऐसी मिठाई है, जो सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि एक प्राचीन कला है. इसे "दिव्य व्यंजन" का दर्जा प्राप्त है. यह अपने शुद्ध स्वाद और मुलायम दानेदार बनावट के कारण लाखों लोगों के दिलों में बस गया है, जिसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है.