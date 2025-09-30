कलाकंद एक ऐसी मिठाई है, जो सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि एक प्राचीन कला है. इसे "दिव्य व्यंजन" का दर्जा प्राप्त है. यह अपने शुद्ध स्वाद और मुलायम दानेदार बनावट के कारण लाखों लोगों के दिलों में बस गया है, जिसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है.