/खाने में क्या बनाएं के सवाल से हो गए परेशान? तो ट्राई करें राजस्थान की ये चटपटी सब्जी

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अब गैस पर कढ़ाई रखें और उसमें सरसों का तेल डालें और गर्म होने पर उसमें जीरा और राई डाल दें. इनके चटकने के बाद पेस्ट को उसमें डाल दें और उसे चलाते रहे, जब तक की उबाल ना आ जाए. उबाल आने के बाद गैस को धीमी कर दें और उसमें उबाल हुए काटकर बेले डाल दें और कम से कम 15 मिनट पकने दें. ध्यान रखें कि पेस्ट को थोड़ा पतला ही रखें. 15 मिनट आप गैस बंद कर दें. लीजिए तैयार है आपकी बेसन बेले की सब्जी.