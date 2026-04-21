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खाने में क्या बनाएं के सवाल से हो गए परेशान? तो ट्राई करें राजस्थान की ये चटपटी सब्जी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 21, 2026, 07:59 PM|Updated: Apr 21, 2026, 07:59 PM

Rajasthan Famous Dish: राजस्थानी बेसन बेले एक पारंपरिक मारवाड़ी सब्जी है, जो दही और बेसन की मसालेदार ग्रेवी सेबनाई जाती है. इस सब्जी को दही में मसाले डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद से बढ़ जाता है.   
 

Besan Bela ki sabzi marwari recipe1/7
राजस्थान खान-पान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां खाना सादगी और स्वाद से भरा होता है. यहां की एक डिश बेसन बेले की पारंपरिक मारवाड़ी सब्जी है.
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जब घर में ये समझ नहीं आता कि खाने में सब्जी क्या बनाएं तो मारवाड़ी लोग बेसन बेले की शाही और मसालेदार सब्जी तैयार बनाते हैं. ये काफी स्वादिष्ट लगती है. अगर आपने एक बार इस सब्जी को चख लिया, तो आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे.
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यह सब्जी लगभग 20-20 मिनट में बन जाती है. इसके लिए छाछ को धीमी आंच पर पकाया जाता है. इसके लिए सबसे पहले आप बेसन को एक बाउल में छान लें.
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इसके बाद इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया, गर्म मसाला और थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर आटे की तरह गूंध लें. ध्यान रखें कि इसका थोड़ा टाइट ही रखें.
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फिर इस बेसन की लंबे-लंबे लकड़ी जैसे आकार में बना लें और फिर इनको धीमी आंच पर पानी में उबालने के लिए रख दें. ध्यान रखें कि पानी को उबालते वक्त उसमें थोड़ा का तेल जरूर डाल दें ताकि ये चिपके ना.
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इसके बाद जब ये अच्छे से उबालकर पक जाएं, तो इनको पानी से छानकर निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें.फिर दही को अच्छे से फेट कर पतला छाछ जैसा बना लें और उसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया मसाले डालकर पेस्ट तैयार कर लें जैसे कढ़ी के लिए करते हैं.
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अब गैस पर कढ़ाई रखें और उसमें सरसों का तेल डालें और गर्म होने पर उसमें जीरा और राई डाल दें. इनके चटकने के बाद पेस्ट को उसमें डाल दें और उसे चलाते रहे, जब तक की उबाल ना आ जाए. उबाल आने के बाद गैस को धीमी कर दें और उसमें उबाल हुए काटकर बेले डाल दें और कम से कम 15 मिनट पकने दें. ध्यान रखें कि पेस्ट को थोड़ा पतला ही रखें. 15 मिनट आप गैस बंद कर दें. लीजिए तैयार है आपकी बेसन बेले की सब्जी.
Tags:
rajasthani food

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