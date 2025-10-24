राजस्थान का देसी स्वाद! ग्वारफली की सूखी सब्ज़ी, स्वाद में ऐसी कि एक बार खाए तो बार-बार बनाओगे

इस सूखी सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप ग्वार फली को 1 इंच के टुकड़ों में काट कर तैयार किया जाता है. इसके साथ ही, 2 टीस्पून तेल, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 कप कटा प्याज, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और ज़रूरी मसाले—हल्दी, नमक, धनिया-जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आदि इकट्ठा कर लें.