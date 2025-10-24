राजस्थान का देसी स्वाद! ग्वारफली की सूखी सब्ज़ी, स्वाद में ऐसी कि एक बार खाए तो बार-बार बनाओगे
Rajasthani Dish: राजस्थान की पारंपरिक ‘ग्वारफली की सूखी सब्ज़ी’ घर पर आसानी से बनाएं. फाइबर से भरपूर, मसालों से लबरेज़ और स्वाद में लाजवाब. यह रेसिपी रोटी, दाल-चावल के साथ परफेक्ट लगती है, एक बार खा लिए तो बार-बार बनाओगे.
Published: Oct 24, 2025, 01:16 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 01:17 PM IST
गवारफली की सूखी सब्ज़ी
राजस्थान का भोजन अपनी मसालेदार खुशबू और देसी घी के इस्तेमाल के लिए मशहूर है, और यही चीज यहां की हर डिश को खास बनाती है. इसी परंपरा का हिस्सा है 'गवारफली की सूखी सब्ज़ी'—एक स्वादिष्ट व्यंजन जो खाने को न केवल जायकेदार बनाता है, बल्कि सेहत का भी ध्यान रखता है.
सामग्री
इस सूखी सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप ग्वार फली को 1 इंच के टुकड़ों में काट कर तैयार किया जाता है. इसके साथ ही, 2 टीस्पून तेल, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 कप कटा प्याज, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और ज़रूरी मसाले—हल्दी, नमक, धनिया-जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आदि इकट्ठा कर लें.