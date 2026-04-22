/जब घर पर नहीं हो सब्जी, तो बनाएं राजस्थान की इस मिठाई से चटपटी डिश

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सब्जी की ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले एक ग्राइंडर के जार में प्याज, हरी मिर्च, काजू और अदरक के टुकड़े डालकर बारिक पेस्ट बना लें.फिर एक पैन में देसी घी गर्म करें और तड़के के लिए जीरा, हींग और साबुत गरम मसाला डाल कर थोड़ा से पका लें.