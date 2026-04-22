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जब घर पर नहीं हो सब्जी, तो बनाएं राजस्थान की इस मिठाई से चटपटी डिश

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 22, 2026, 02:57 PM|Updated: Apr 22, 2026, 02:57 PM

Rajasthan Famous Food: राजस्थान में एक ऐसी मिठाई है, जिसकी सब्जी काफी शौक से खाई जाती है. ये सब्जी राजस्थान में खूब बनाई जाती है. अगर इसका टेस्ट एक बार चख लेने के बाद भूल नहीं पाएंगे. 
 

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गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है, जो सभी को पसंद होती है लेकिन आज हम आपको गुलाब जामुन की सब्जी की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं.
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गुलाब जामुन के आपको मैदा, मावा, पनीर, आटा, सरसों का तेल, ताजा दही, प्याज , हरी मिर्च, हरा धनिया के पत्ते, अदरक, काजू, देसी घी, मलाई, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, साबुत गरम मसाला, नमक, हींग, जीरा चाहिए होगा.
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गुलाब जामुन मारवाड़ की एक शाही सब्जी मानी जाती है. गुलाब जामुन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेट में कद्दूकस किया हुआ मावा, पनीर और मैदा लेंगे और तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके आटा गूंथ लें.
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इसके बाद हाथों में थोड़ घी लगाएं और छोटे-छोटे गोले बनाकर तैयार कर लें. फिर एक एक कढ़ाही में तेल गर्म कर लें और उसमें ये गोले तलें. फिर तले हुए गुलाब जामुन के बॅाल्स को 10-15 मिनट के लिए गुनगुने पानी में डालकर रख दें.
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सब्जी की ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले एक ग्राइंडर के जार में प्याज, हरी मिर्च, काजू और अदरक के टुकड़े डालकर बारिक पेस्ट बना लें.फिर एक पैन में देसी घी गर्म करें और तड़के के लिए जीरा, हींग और साबुत गरम मसाला डाल कर थोड़ा से पका लें.
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इसके बाद इसमें प्याज का पीसा हुआ पेस्ट डालें और 15-20 मिनट तक भून लें. फिर उसमें स्वादानुसार सभी मसाले डालकर मध्यम आंच पर तब तक भूनें.
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मसाले भूनने के बाद दही मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं. अब कसूरी मेथी, मलाई और गुलाब जामुन के बॅाल्स डालकर गैस बंद कर दें. फिर गुलाब जामुन की सब्जी के ऊपर बारिक कटा हुआ हरा धनियां डालें. लीजिए तैयार है शाही गुलाब जामुन की सब्जी.
Tags:
rajasthani food

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