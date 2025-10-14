Zee Rajasthan
राजस्थान का क्रिस्पी और टेस्टी स्ट्रीट फूड हींग कचौरी, जिसके स्वाद के दीवाने हैं विदेशी भी

Published: Oct 14, 2025, 01:47 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 01:47 PM IST
हींग कचौरी

राजस्थान जो अपने शाही इतिहास और पारंपरिक व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है वहां का एक ऐसा व्यंजन है जिसकी खुश्बू और स्वाद पूरे देश और यहां तक कि विदेशों तक मशहूर है वो है हींग कचौरी. यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि क्रिस्पीपन, तीखेपन और हींग की सुगंध का एक अद्भुत मेल है, जिसे खासकर तीज और अन्य त्योहारों के अवसर पर बनाया जाता है.
खासियत

हींग कचौरी की खासियत है कि यह बाहर से जितनी खस्ता होती है, अंदर से उतनी ही नमकीन और मसालेदार स्टफिंग से भरी होती है. एक बार इसे चखने के बाद, इसके लाजवाब स्वाद को भूल पाना नामुमकिन है.