राजस्थान का क्रिस्पी और टेस्टी स्ट्रीट फूड हींग कचौरी, जिसके स्वाद के दीवाने हैं विदेशी भी

राजस्थान जो अपने शाही इतिहास और पारंपरिक व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है वहां का एक ऐसा व्यंजन है जिसकी खुश्बू और स्वाद पूरे देश और यहां तक कि विदेशों तक मशहूर है वो है हींग कचौरी. यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि क्रिस्पीपन, तीखेपन और हींग की सुगंध का एक अद्भुत मेल है, जिसे खासकर तीज और अन्य त्योहारों के अवसर पर बनाया जाता है.