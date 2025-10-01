बाजार जैसा स्वाद घर पर, बस ऐसे बनाएं राजस्थान के फेमस कलमी वड़े... हो जाएंगे इसके दीवाने
Kalmi Vada: राजस्थानी स्ट्रीट फूड कलमी वड़ा, नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इसे बनाने के लिए चना दाल को पीसकर मसालों के साथ मिलाकर तला जाता है, जिससे यह बेहद कुरकुरा और स्वादिष्ट बनता है. इसे चटनी के साथ परोसें.
स्ट्रीट फूड कलमी वड़ा
अगर आप नाश्ते में कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो राजस्थान के मशहूर स्ट्रीट फूड कलमी वड़ा से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. यह एक ऐसा स्नैक है, जिसका कुरकुरापन और लाजवाब स्वाद हर किसी को पसंद आता है. अगर आप राजस्थानी जायके के शौकीन हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए एकदम सही है.
कलमी वड़ा बनाने की सामग्री
कलमी वड़ा बनाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए: चना दाल ½ कप, हरी मिर्च 2, कद्दूकस किया अदरक 1 चम्मच, बारीक कटा हरा धनिया 2-3 बड़े चम्मच, हींग 1 चुटकी, धनिया पाउडर ½ चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ¼ चम्मच, तेल तलने के लिए, नमक स्वादानुसार आदि.