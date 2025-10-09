इस दिवाली ट्राय करें राजस्थान की फेमस कांजी वड़ा रेसिपी, हर मेहमान पूछेगा रेसिपी

कांजी वड़ा राजस्थान और मारवाड़ का एक पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे खासकर दिवाली और होली के मौकों पर बनाया जाता है. यह खट्टा, मीठा और मसालेदार स्वाद का एक अनूठा संगम है. यह डिश न सिर्फ ज़ायकेदार होती है, बल्कि पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है. इसके दो मुख्य भाग हैं: तीखी कांजी और नरम मूंग दाल के वड़े.