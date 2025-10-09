इस दिवाली ट्राय करें राजस्थान की फेमस कांजी वड़ा रेसिपी, हर मेहमान पूछेगा रेसिपी

Published: Oct 09, 2025, 11:42 AM IST | Updated: Oct 09, 2025, 11:42 AM IST
कांजी वड़ा
कांजी वड़ा राजस्थान और मारवाड़ का एक पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे खासकर दिवाली और होली के मौकों पर बनाया जाता है. यह खट्टा, मीठा और मसालेदार स्वाद का एक अनूठा संगम है. यह डिश न सिर्फ ज़ायकेदार होती है, बल्कि पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है. इसके दो मुख्य भाग हैं: तीखी कांजी और नरम मूंग दाल के वड़े.
कांजी बनाने की सरल विधि
सबसे पहले, 1 लीटर पानी को हल्का गर्म करके ठंडा कर लें. इस पानी को किसी कांच या प्लास्टिक के कंटेनर में डालें.इसमें हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, पीली सरसों, नमक और काला नमक मिलाकर अच्छी तरह घोल लें और ढक्कन बंद कर दें.