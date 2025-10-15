5 मिनट में सीखें राजस्थानी मसाला टिक्कड़ की देसी रेसिपी, स्वाद ऐसा कि दाल-बाटी को भी पीछे छोड़ दे!

अगर रोज वही सब्जी-रोटी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया, देसी और स्वादिष्ट खाने का मन है — तो राजस्थान की मशहूर मसाला टिक्कड़ ट्राई करिए. यह डिश उतनी ही पारंपरिक है जितनी पौष्टिक और घर पर बेहद आसानी से बन जाती है. इसका खस्ता, मसालेदार स्वाद आपको राजस्थानी किचन का असली स्वाद देगा.