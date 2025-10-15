5 मिनट में सीखें राजस्थानी मसाला टिक्कड़ की देसी रेसिपी, स्वाद ऐसा कि दाल-बाटी को भी पीछे छोड़ दे!

Published: Oct 15, 2025, 10:24 AM IST | Updated: Oct 15, 2025, 10:24 AM IST
मसाला टिक्कड़
अगर रोज वही सब्जी-रोटी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया, देसी और स्वादिष्ट खाने का मन है — तो राजस्थान की मशहूर मसाला टिक्कड़ ट्राई करिए. यह डिश उतनी ही पारंपरिक है जितनी पौष्टिक और घर पर बेहद आसानी से बन जाती है. इसका खस्ता, मसालेदार स्वाद आपको राजस्थानी किचन का असली स्वाद देगा.
रेसिपी
मसाला टिक्कड़ की खासियत है कि यह कई तरह के आटे और सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है. जो इसे सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, हेल्दी भी बनाता है. इसे बनाने के लिए आपको इन कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं इसकी आसान सी रेसिपी के बारे में.