एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू

राजस्थान की पारंपरिक रसोई अपने तीखे और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जानी जाती है, और मिर्चे का कुट्टा तथा बाजरे की रोटी इस परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है. यह विशेष रूप से सर्दियों की पसंदीदा डिश है, जिसे लगभग हर राजस्थानी घर में बड़े चाव से बनाया और खाया जाता है. इसका तीखा और चटपटा स्वाद ऐसा होता है कि जो भी इसे खाता है, वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता.