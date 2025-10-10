Zee Rajasthan
एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू

Rajasthani dish: राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी सर्दियों की शान है. बाजरा तासीर में गर्म होता है. यह तीखा व्यंजन कलौंजी, सौंफ और जीरा से झटपट तैयार होता है, जो फाइबर से भरपूर है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 10, 2025, 03:36 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 03:39 PM IST
राजस्थान की पारंपरिक रसोई अपने तीखे और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जानी जाती है, और मिर्चे का कुट्टा तथा बाजरे की रोटी इस परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है. यह विशेष रूप से सर्दियों की पसंदीदा डिश है, जिसे लगभग हर राजस्थानी घर में बड़े चाव से बनाया और खाया जाता है. इसका तीखा और चटपटा स्वाद ऐसा होता है कि जो भी इसे खाता है, वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता.
मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के लिए बनाया जाता है, क्योंकि बाजरा तासीर में गर्म होता है और शरीर को ठंड से लड़ने की शक्ति देता है.