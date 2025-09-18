विदेशी भी हैं राजस्थान की इस मिठाई के दीवाने, स्वाद ऐसा कि जीत लेगी आपका दिल!
Rajasthani Dish: राजस्थान की पारंपरिक मिठाई फ़िनी अपनी अनूठी बनावट और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है. यह रेशेदार मिठाई मैदा, घी और चीनी की चाशनी से बनती है, जिसे त्योहारों पर खास तौर पर बनाया जाता है और यह भारत के साथ विदेशों में भी मशहूर है.
Published: Sep 18, 2025, 10:33 AM IST | Updated: Sep 18, 2025, 10:33 AM IST
राजस्थान की पारंपरिक मिठाइयों में फ़िनी का एक खास स्थान है, जिसे इसकी अनूठी बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है. यह रेशेदार मिठाई न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है. इसकी बढ़ती डिमांड ने इसे राजस्थानी पाक-कला की एक पहचान बना दिया है.
अगर आप खाने के शौकीन हैं तो राजस्थान की पारंपरिक मिठाई फ़िनी जरूर ट्राई करें. यह रेशेदार मिठाई मैदे और घी से बनती है, जिसे चाशनी में डुबोकर बनाया जाता है. इसकी अनूठी बनावट और लजीज स्वाद इसे खास बनाते हैं.