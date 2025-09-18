विदेशी भी हैं राजस्थान की इस मिठाई के दीवाने, स्वाद ऐसा कि जीत लेगी आपका दिल!

राजस्थान की पारंपरिक मिठाइयों में फ़िनी का एक खास स्थान है, जिसे इसकी अनूठी बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है. यह रेशेदार मिठाई न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है. इसकी बढ़ती डिमांड ने इसे राजस्थानी पाक-कला की एक पहचान बना दिया है.