पनीर से बोर हो गए? घर पर ट्राई करें बेसन से बनने वाली ये शाही राजस्थानी डिश

राजस्थान के पारंपरिक पकवानों में से एक पित्तौड़ की सब्ज़ी एक ऐसा व्यंजन है जो क्षेत्र की सादगी और स्वाद को बखूबी दर्शाता है. यह एक ऐसी डिश है जो साबित करती है कि अगर सामग्री साधारण हो, तब भी सही तकनीक और मसालों के मेल से एक लाजवाब भोजन बनाया जा सकता है. यह बेसन से बनने वाली एक खास सब्ज़ी है, जो अपनी अनोखी बनावट और ज़ायकेदार ग्रेवी के लिए जानी जाती है.