पनीर से बोर हो गए? घर पर ट्राई करें बेसन से बनने वाली ये शाही राजस्थानी डिश

पित्तौड़ की सब्ज़ी
राजस्थान के पारंपरिक पकवानों में से एक पित्तौड़ की सब्ज़ी एक ऐसा व्यंजन है जो क्षेत्र की सादगी और स्वाद को बखूबी दर्शाता है. यह एक ऐसी डिश है जो साबित करती है कि अगर सामग्री साधारण हो, तब भी सही तकनीक और मसालों के मेल से एक लाजवाब भोजन बनाया जा सकता है. यह बेसन से बनने वाली एक खास सब्ज़ी है, जो अपनी अनोखी बनावट और ज़ायकेदार ग्रेवी के लिए जानी जाती है.
बेसन का घोल तैयार करें
सबसे पहले, एक कटोरे में बेसन और पानी को अच्छी तरह मिला लें. इस बात का ध्यान रखें कि घोल में कोई गांठ न रहे और वह एकदम चिकना हो. यह घोल न तो बहुत पतला होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा. घोल तैयार होने के बाद, इसे एक कड़ाही में डालकर मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा होकर आटे जैसा न हो जाए.