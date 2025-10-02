Zee Rajasthan
पनीर से बोर हो गए? घर पर ट्राई करें बेसन से बनने वाली ये शाही राजस्थानी डिश

Pitod ki Sabzi: राजस्थानी पित्तौड़ की सब्ज़ी एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जो बेसन से बनती है. पहले बेसन को जमाकर टुकड़े काटें, फिर उन्हें मसालेदार ग्रेवी में डालकर पकाएं. इसे रोटी के साथ गरमागरम परोसें.

Published: Oct 02, 2025, 01:12 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 01:12 PM IST
पित्तौड़ की सब्ज़ी

राजस्थान के पारंपरिक पकवानों में से एक पित्तौड़ की सब्ज़ी एक ऐसा व्यंजन है जो क्षेत्र की सादगी और स्वाद को बखूबी दर्शाता है. यह एक ऐसी डिश है जो साबित करती है कि अगर सामग्री साधारण हो, तब भी सही तकनीक और मसालों के मेल से एक लाजवाब भोजन बनाया जा सकता है. यह बेसन से बनने वाली एक खास सब्ज़ी है, जो अपनी अनोखी बनावट और ज़ायकेदार ग्रेवी के लिए जानी जाती है.
बेसन का घोल तैयार करें

सबसे पहले, एक कटोरे में बेसन और पानी को अच्छी तरह मिला लें. इस बात का ध्यान रखें कि घोल में कोई गांठ न रहे और वह एकदम चिकना हो. यह घोल न तो बहुत पतला होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा. घोल तैयार होने के बाद, इसे एक कड़ाही में डालकर मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा होकर आटे जैसा न हो जाए.