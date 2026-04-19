/जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

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राजस्थान की रसोई अपनी सादगी और स्वाद के अनूठे मेल के लिए जानी जाती है. यहां की एक ऐसी ही पारंपरिक और लजीज डिश है-'साबुत प्याज की सब्जी'. अक्सर जब घर में कोई हरी सब्जी मौजूद न हो, तब मारवाड़ी घरों में छोटे-छोटे प्याज (बेबी अनियन) से यह शाही और मसालेदार सब्जी तैयार की जाती है. इसका खट्टा-मीठा और तीखा स्वाद ऐसा है कि एक बार खा लिया, तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे.