खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी
Rajasthani Dish: राजस्थानी मूंग दाल हलवा सर्दियों में सबसे लोकप्रिय व्यंजन है. शुद्ध घी, मूंग दाल और मेवों से बना यह हलवा न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी. धीमी आंच पर पकने के कारण यह शरीर को गर्मी और ऊर्जा देता है.
Published: Sep 24, 2025, 05:43 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 05:43 PM IST
मूंग दाल हलवा
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही राजस्थान के हर घर और दुकान में एक खास खुशबू फैलने लगती है – खुशबू मूंग दाल हलवे की. यह सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति और स्वाद का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे यहां के लोग बड़े चाव से खाते हैं. यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि अपनी पौष्टिक गुणों के कारण भी इसे सर्दियों का एक आदर्श व्यंजन माना जाता है.
मूंग दाल हलवे की खासियत
राजस्थानी मूंग दाल हलवा मुख्य रूप से धुली हुई मूंग दाल, शुद्ध घी, चीनी और दूध या मावे से बनाया जाता है. इसकी सबसे खास बात इसका धीमी आंच पर धैर्यपूर्वक पकाया जाना है, जिससे दाल अच्छी तरह भुन जाए और उसमें एक गहरा सुनहरा रंग व सौंधी खुशबू आ जाए. इसमें इलायची का पाउडर, केसर और सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू व पिस्ता डाले जाते हैं, जो इसके स्वाद और पोषण को और बढ़ा देते हैं.