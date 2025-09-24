खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी

राजस्थानी मूंग दाल हलवा मुख्य रूप से धुली हुई मूंग दाल, शुद्ध घी, चीनी और दूध या मावे से बनाया जाता है. इसकी सबसे खास बात इसका धीमी आंच पर धैर्यपूर्वक पकाया जाना है, जिससे दाल अच्छी तरह भुन जाए और उसमें एक गहरा सुनहरा रंग व सौंधी खुशबू आ जाए. इसमें इलायची का पाउडर, केसर और सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू व पिस्ता डाले जाते हैं, जो इसके स्वाद और पोषण को और बढ़ा देते हैं.