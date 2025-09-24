Zee Rajasthan
mobile app

खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी

Rajasthani Dish: राजस्थानी मूंग दाल हलवा सर्दियों में सबसे लोकप्रिय व्यंजन है. शुद्ध घी, मूंग दाल और मेवों से बना यह हलवा न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी. धीमी आंच पर पकने के कारण यह शरीर को गर्मी और ऊर्जा देता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 24, 2025, 05:43 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 05:43 PM IST
1/5

मूंग दाल हलवा

मूंग दाल हलवा1/5
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही राजस्थान के हर घर और दुकान में एक खास खुशबू फैलने लगती है – खुशबू मूंग दाल हलवे की. यह सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति और स्वाद का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे यहां के लोग बड़े चाव से खाते हैं. यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि अपनी पौष्टिक गुणों के कारण भी इसे सर्दियों का एक आदर्श व्यंजन माना जाता है.
2/5

मूंग दाल हलवे की खासियत

मूंग दाल हलवे की खासियत2/5
राजस्थानी मूंग दाल हलवा मुख्य रूप से धुली हुई मूंग दाल, शुद्ध घी, चीनी और दूध या मावे से बनाया जाता है. इसकी सबसे खास बात इसका धीमी आंच पर धैर्यपूर्वक पकाया जाना है, जिससे दाल अच्छी तरह भुन जाए और उसमें एक गहरा सुनहरा रंग व सौंधी खुशबू आ जाए. इसमें इलायची का पाउडर, केसर और सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू व पिस्ता डाले जाते हैं, जो इसके स्वाद और पोषण को और बढ़ा देते हैं.