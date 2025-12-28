Zee Rajasthan
सर्दियों में ट्राई करें बाजरे की कढ़ी, स्वाद ऐसा की चाटते रह जाएंगे अंगुलियां

Rajasthani Dish: सर्दियों के लिए बाजरे की कढ़ी एक बेहतरीन राजस्थानी व्यंजन है. बेसन की जगह बाजरे के आटे और ताजे दही से बनी यह कढ़ी शरीर को गर्माहट और पोषण देती है. घी, हींग और अदरक-लहसुन के तड़के से इसका स्वाद लाजवाब हो जाता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 28, 2025, 03:43 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 03:43 PM IST
सर्दियों का मौसम आते ही राजस्थानी रसोइयों में खुशबू बदल जाती है. जहां साल भर बेसन की कढ़ी का बोलबाला रहता है, वहीं कड़ाके की ठंड शुरू होते ही इसकी जगह ले लेती है डिश-बाजरे की कढ़ी. यह न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि पोषण की दृष्टि से भी सर्दियों का सबसे बेहतरीन डिश मानी जाती है.
बाजरा अपनी गर्म तासीर के लिए जाना जाता है, जो सर्दियों में शरीर को भीतर से गर्माहट प्रदान देता है. इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक बेसन की जगह बाजरे के आटे का उपयोग किया जाता है. यह कढ़ी साधारण कढ़ी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा सोंधी और गाढ़ी होती है,जो बाजरे के दानेदार स्वाद के कारण और भी निखर कर आती है.