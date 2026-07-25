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बारिश के मौसम में घर पर चाय के साथ ट्राई करें राजस्थान की ये रेसिपी, एक बार खाए तो नहीं भूलेंगे स्वाद!

Edited byAman Singh
Published: Jul 25, 2026, 09:05 PM|Updated: Jul 25, 2026, 09:05 PM

Rajasthani Aloo Bread roll: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी आलू ब्रेड रोल के बारे में बताएंगे.

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Aloo Bread roll

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी आलू ब्रेड रोल के बारे में बताएंगे. जिसे आप घर पर बनाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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Aloo Bread roll

राजस्थानी आलू ब्रेड रोल बनाने के लिए 1 पैकेट ब्रेड, 5 उबले हुए आलू, 300 मिली तेल, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और 500 मिली पानी की जरूरत पड़ेगी.
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Aloo Bread roll

सबसे पहले आप लौंग, आलू का मसाला तैयार कर लें. इसके बाद इसमें प्याज, मिर्ची, आलू, स्वादानुसार नमक और सारे मसाले डालकर बना लें.
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Aloo Bread roll

अब ब्रेड को पानी में डालकर निचोड़ लें. फिर इसी पानी में आलू के मसाले का बॉल बनाकर डाल दें.
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इसके बाद एक कड़ाही में तेल गर्म कर लें और उसमें ब्रेड को डालें. अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लें. गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे कड़ाही से बाहर निकाल लें.
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Aloo Bread roll

अब आलू आपका ब्रेड रोल बनकर तैयार है. इसे टमाटर और मिर्च की चटनी या स्वास के साथ सर्वे करें.
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