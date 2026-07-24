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aloo baingan Pakoda अब बराबर उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से सुनहरा होने तक इसे तल लें. जब ये हल्का ब्राउन और कुरकुरा हो जाए, तब इसे कड़ाही से निकाल लें. ऐसे ही आलू और बैंगन के भजिये को तल कर निकाल लें. अब आपका आलू बैंगन पकौड़ा पकौड़ी बनकर तैयार है.