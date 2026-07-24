Rajasthani Aloo baingan Pakoda: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी आलू बैंगन पकौड़ा के बारे में बताएंगे.
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aloo baingan Pakoda
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी आलू बैंगन पकौड़ा के बारे में बताएंगे. जिसे आप घर पर बनाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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राजस्थानी आलू बैंगन पकौड़ा बनाने के लिए 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार चाट मसाला, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 10 हरी मिर्च, 1 छोटी लौकी, 2 बैंगन, 3 आलू, स्वादअनुसार नमक और आवश्यकता अनुसार तलने के लिए तेल की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले लौकी, बैंगन और आलू को छिलकर पानी से साफ करके पतले-पतले गोल शेप में काट लें. इसके बाद ग्राइंडर में काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च और अदरक को बारीक पीस लें.
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अब एक मिक्सिंग बाउल में बेसन, हल्दी पाउडर, नमक, ग्राइंडर में पीसा हुआ मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लें. फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर घोल बना लें.
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इसके बाद बेसन के घोल में लौकी के टुकडों को बेसन के घोल में डालकर लपेट कर कड़ाही में गरम तेल में एक-एक करके डाल दें.
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अब बराबर उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से सुनहरा होने तक इसे तल लें. जब ये हल्का ब्राउन और कुरकुरा हो जाए, तब इसे कड़ाही से निकाल लें. ऐसे ही आलू और बैंगन के भजिये को तल कर निकाल लें. अब आपका आलू बैंगन पकौड़ा पकौड़ी बनकर तैयार है.