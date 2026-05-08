/आपने बाजरे की राब ट्राई किया क्या ? स्वाद ऐसा जो बना दे दीवाना!

Rajasthani Bajre Ki Raab: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी बाजरे की राब के बारे में बताएंगे.
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बाजरे की राब के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी बाजरे की राब की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बाजरे की राब को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी बाजरे की राब बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी बाजरे की राब बनाने के लिए 3 टेबल स्पून बाजरे का आटा, 400 मिली छाछ, 1/2 टी स्पून जीरा, 1/4 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून काला नमक, 1/4 टी स्पून, भुना जीरा पाउडर और 2-3 मिंट लीव्स की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले एक बाउल में बाजरे का आटा, छाछ, जीरा, काली मिर्च पाउडर और काला नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें.
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अब इस मिश्रण को पैन में डालकर लगातार चलाते हुए उबाल आने दें. इसके बाद लो फ्लेम पर 5-7 मिनट तक पका लें.
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इसके बाद गैस बंद कर दें. अब राब को गिलास में निकाल लें. ऊपर से थोड़ा सा घी, भुना जीरा पाउडर छिड़ककर और मिंट लीव्स से गार्निश करके तुरंत गरमा गरम सर्व करें.