/आपने बाजरे की राब ट्राई किया क्या ? स्वाद ऐसा जो बना दे दीवाना!

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राजस्थानी बाजरे की राब बनाने के लिए 3 टेबल स्पून बाजरे का आटा, 400 मिली छाछ, 1/2 टी स्पून जीरा, 1/4 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून काला नमक, 1/4 टी स्पून, भुना जीरा पाउडर और 2-3 मिंट लीव्स की जरूरत पड़ेगी.