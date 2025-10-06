बस 10 मिनट में तैयार! घर पर ऐसे बनाएं राजस्थानी भरवां लौकी, हर कोई मांगेगा आपसे रेसिपी
Rajasthani Food Recipe: राजस्थान की खास डिश भरवां लौकी घर पर आसानी से बनाई जा सकती है. इसमें लौकी को मसालेदार बेसन और दही के मिश्रण से भरा जाता है, हल्का फ्राई करके ग्रेवी में पकाया जाता है. गरमा गरम रोटी के साथ सर्व करें जिसका स्वाद लाजवाब है.
Published: Oct 06, 2025, 03:48 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 03:48 PM IST
Rajasthani Bharwa Lauki Recipe
राजस्थान अपनी रंगीन संस्कृति और स्वादिष्ट खाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. अगर आप खाने-पीने के शौकीन हैं और कुछ नया ट्राय करना चाहते हैं, तो भरवां लौकी आपके लिए परफेक्ट डिश साबित हो सकती है. यह डिश स्वाद में लाजवाब होती है और घर पर आसानी से बनाई जा सकती है.

भरवां लौकी बनाने के लिए सामग्री इस प्रकार है: 2 लौकी, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अमचूर, 1 चुटकी हींग, 3 बड़े चम्मच तेल, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा और आधा कप दही.