इस दिवाली बनाएं बीकानेरी स्पेशल रसगुल्ला, मुंह में जाते ही घुल जाएगा!

Rajasthani famous food: राजस्थान में  कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जो लोगों को काफी पसंद आते हैं. इनमें से ही बीकानेरी रसगुल्ला, जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं. इस दिवाली आप ये मिठाई बनाए और खाएं. 

Published: Oct 09, 2025, 12:23 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 12:23 PM IST
बीकानेरी रसगुल्ला राजस्थान के साथ पूरे भारत में पसंद किया जाता है. ये खाने में नरम और स्पंजी होता है. बीकानेरी रसगुल्ला पारंपरिक तरीके से छेना से बनाया जाता है और चाशनी में डुबोया जाता है.
वैसे तो यह बंगाली शैली का व्यंजन है लेकिन ये मिठाई बीकानेर में अलग पहचान बन गया है. बीकानेरी रसगुल्ला अपने खास स्पंजी और नरम टेक्सचर के लिए जाना जाता है, जिसे निचोड़ने पर इसकी मिठास लगभग खत्म हो जाती है, फिर भी इसका स्वाद बरकरार रहता है.