/गर्मी का रामबाण इलाज! ठंडक और स्वाद एक साथ, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक

Rajasthani Kesar Lassi Recipe: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी केसर लस्सी के बारे में बताएंगे.
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Rajasthani Kesar Lassi
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर ड्रिंक राजस्थानी केसर लस्सी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी में आपके पेट को राहत मिलेगी.
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Rajasthani Kesar Lassi
राजस्थानी केसर लस्सी एक बेहद स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली पारंपरिक ड्रिंक है. यह मुख्य रूप से गाढ़े दही, केसर, और सूखे मेवों से बनाई जाती है.
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Rajasthani Kesar Lassi
गर्मियों के मौसम में मेहमानों के स्वागत के लिए या किसी खास मौके पर इसे मिट्टी के कुल्हड़ों में परोसना सबसे पारंपरिक तरीका माना जाता है.
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Rajasthani Kesar Lassi
राजस्थानी केसरिया लस्सी बनाने के लिए 2 कप ताजा दही, 4 पिस्ता की कतरन, 4 चम्मच पिसी हुई चीनी और 8-10 केसर के धागे की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले दही को अच्छी तरह फेंट लें या फिर मिक्सी में चलाकर मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें चीनी और केसर डालकर अच्छी तरह मिला लें.
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अब इसे एक गिलास में निकाल लें और पिस्ता से सजाकर सर्व करें. अगर आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं.