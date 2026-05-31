/गर्मी का रामबाण इलाज! ठंडक और स्वाद एक साथ, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक

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Rajasthani Kesar Lassi राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर ड्रिंक राजस्थानी केसर लस्सी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. जिससे भयंकर गर्मी में आपके पेट को राहत मिलेगी.