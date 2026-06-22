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घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं चटपटी दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 22, 2026, 02:12 PM|Updated: Jun 22, 2026, 02:12 PM

Rajasthani Dahi mirchi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी दही मिर्ची के बारे में बताएंगे.

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी दही मिर्ची के बारे में बताएंगे. जिसे आप घर पर बनाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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4 से 5 लोगों के लिए राजस्थानी दही मिर्ची बनाने के लिए 5 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 1/2 टी स्पून जीरा, 1/2 टी स्पून राई, स्वादानुसार नमक, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टी स्पून जीरा पाउडर की आवश्यकता होगी.
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सबसे पहले मिर्च को अच्छे से धो लें और अगर बड़ी मिर्च है तो उसको बीच में से काट लें और एक मिर्ची के दो पीस कर दें.
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अब गैस पर कड़ाही रखकर उसमें तेल डाल दें. जब तेल गर्म होजाए,तो उसमें राई और जीरा डालकर चटका लें.
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इसके बाद उसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और एक मिनट तक भुन लें. फिर उसमें हल्दी, मिर्ची और धनिया डालकर अच्छे से भुन लें. मसाले भुनने के बाद उसमें दही डालकर अच्छे से मिला लें.
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इसके बाद उसको एक मिनट तक अच्छे से चलाएं. अब राजस्थानी दही मिर्ची बनकर तैयार है. आप इसको रोटी, पराठा या पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं.
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Rajasthani Dahi mirchi

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