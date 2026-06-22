/घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं चटपटी दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

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Dahi mirchi 4 से 5 लोगों के लिए राजस्थानी दही मिर्ची बनाने के लिए 5 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 1/2 टी स्पून जीरा, 1/2 टी स्पून राई, स्वादानुसार नमक, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टी स्पून जीरा पाउडर की आवश्यकता होगी.