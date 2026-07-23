Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /बरिश के मौसम में घर पर राजस्थान के इस खास डिश का उठाएं लुत्फ़, जानें रेसिपी और फायदे

बरिश के मौसम में घर पर राजस्थान के इस खास डिश का उठाएं लुत्फ़, जानें रेसिपी और फायदे

Edited byAman Singh
Published: Jul 23, 2026, 05:57 PM|Updated: Jul 23, 2026, 05:57 PM

Rajasthani Dal ki Pakodi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी दाल की पकोड़ी के बारे में बताएंगे

Dal ki Pakodi1/6

Dal ki Pakodi

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी दाल की पकोड़ी के बारे में बताएंगे. जिसे आप घर पर बनाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
Dal ki Pakodi2/6

Dal ki Pakodi

राजस्थानी दाल की पकोड़ी बनाने के लिए 1/2 किलो चवली सफेद दाल, 1/2 किलो पीली मूंग दाल, 5-6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक कद्दूकस, 15-20 लहसुन की बारीक कटी हुई कलियों की आवश्यकता है.
Dal ki Pakodi3/6

Dal ki Pakodi

1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 2 बड़ी चम्मच सौंफ, 2 बड़ा चम्मच दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया, 1/2 छोटी चम्मच हींग, स्वादानुसार नमक, तलने के लिए आवश्यकता अनुसार तेल की जरूरत पड़ेगी.
Dal ki Pakodi4/6

Dal ki Pakodi

सबसे पहले दोनों दालों को अच्छे से साफ करके धो लें और फिर 4-5 घंटे भिगो दें. इसके बाद छानकर इसे पीस लें. जब तक घोल एकदम पकोड़ी बनानें के लिए गाढ़ा न हो जाए.
Dal ki Pakodi5/6

Dal ki Pakodi

अब इसमें पकोड़ी के सारे मसाले, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर अच्छे से मिला लें. इसके बाद एक कड़ाही में तेल गरम करके मध्यम आंच पर पकौड़ी तल लें.
Dal ki Pakodi6/6

Dal ki Pakodi

पकौड़ी को कुरकुरा और ब्राउन होने तक तल लें. जब पकौड़ी हल्का ब्राउन हो जाए तो उसे कड़ाही से बाहर निकाल लें. अब आपका दाल की पकौड़ी बनकर तैयार है. अब गरमा-गरम पकोड़ी चटनी या सॉस के साथ परोसें.
TAGS:
rajasthani food
famous food

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट
Gold Silver Price
2
Alwar news
3
Jalore news
4
Rajasthan Weather
5
Deedwana News