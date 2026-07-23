/बरिश के मौसम में घर पर राजस्थान के इस खास डिश का उठाएं लुत्फ़, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Dal ki Pakodi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी दाल की पकोड़ी के बारे में बताएंगे
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Dal ki Pakodi
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी दाल की पकोड़ी के बारे में बताएंगे. जिसे आप घर पर बनाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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राजस्थानी दाल की पकोड़ी बनाने के लिए 1/2 किलो चवली सफेद दाल, 1/2 किलो पीली मूंग दाल, 5-6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक कद्दूकस, 15-20 लहसुन की बारीक कटी हुई कलियों की आवश्यकता है.
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1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 2 बड़ी चम्मच सौंफ, 2 बड़ा चम्मच दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया, 1/2 छोटी चम्मच हींग, स्वादानुसार नमक, तलने के लिए आवश्यकता अनुसार तेल की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले दोनों दालों को अच्छे से साफ करके धो लें और फिर 4-5 घंटे भिगो दें. इसके बाद छानकर इसे पीस लें. जब तक घोल एकदम पकोड़ी बनानें के लिए गाढ़ा न हो जाए.
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अब इसमें पकोड़ी के सारे मसाले, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर अच्छे से मिला लें. इसके बाद एक कड़ाही में तेल गरम करके मध्यम आंच पर पकौड़ी तल लें.
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पकौड़ी को कुरकुरा और ब्राउन होने तक तल लें. जब पकौड़ी हल्का ब्राउन हो जाए तो उसे कड़ाही से बाहर निकाल लें. अब आपका दाल की पकौड़ी बनकर तैयार है. अब गरमा-गरम पकोड़ी चटनी या सॉस के साथ परोसें.