/बरिश के मौसम में घर पर राजस्थान के इस खास डिश का उठाएं लुत्फ़, जानें रेसिपी और फायदे

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Dal ki Pakodi 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 2 बड़ी चम्मच सौंफ, 2 बड़ा चम्मच दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया, 1/2 छोटी चम्मच हींग, स्वादानुसार नमक, तलने के लिए आवश्यकता अनुसार तेल की जरूरत पड़ेगी.