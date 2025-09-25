ऐसे बनाएं राजस्थान की फेमस नागौरी चाय, स्वाद ऐसा कि दीवाना बना दे! क्या भरी है आपने इसकी चुस्की?

नागोरी चाय बनाने के लिए ताजे दूध और पानी का मिश्रण सबसे पहले उबालना जरूरी है. इसमें बाद में चाय पत्तियां डाली जाती हैं और 2-3 मिनट तक पकाया जाता है. अगर आप मसालेदार स्वाद पसंद करते हैं तो इलायची और अदरक डाल सकते हैं. इसके बाद चीनी मिलाकर चाय को और कुछ मिनट तक उबालकर छानकर कप में परोसा जाता है.