ऐसे बनाएं राजस्थान की फेमस नागौरी चाय, स्वाद ऐसा कि दीवाना बना दे! क्या भरी है आपने इसकी चुस्की?
Nagauri Tea Recipe: नागोरी चाय, राजस्थान के नागौर से मुंबई तक लोकप्रिय, ताजे दूध और हल्के मसालों से बनती है. कुल्लड़ में परोसी जाने वाली यह चाय स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक और पर्यावरण-मित्र है, सर्दियों में लोगों की पसंद बन चुकी है.
Published: Sep 25, 2025, 04:23 PM IST | Updated: Sep 25, 2025, 04:23 PM IST
सर्दियों का मौसम आते ही नागोरी चाय ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है. यह चाय राजस्थान के नागौर जिले से आई है और अब देश भर के चाय प्रेमियों के बीच भी लोकप्रिय हो चुकी है. इसकी खासियत है ताजे दूध की प्रचुरता और हल्के मसालों का अद्भुत मिश्रण.
नागोरी चाय बनाने के लिए ताजे दूध और पानी का मिश्रण सबसे पहले उबालना जरूरी है. इसमें बाद में चाय पत्तियां डाली जाती हैं और 2-3 मिनट तक पकाया जाता है. अगर आप मसालेदार स्वाद पसंद करते हैं तो इलायची और अदरक डाल सकते हैं. इसके बाद चीनी मिलाकर चाय को और कुछ मिनट तक उबालकर छानकर कप में परोसा जाता है.