कभी पी है आपने रजवाड़ी चाय? जादुई टेस्ट सिर्फ एक चुटकी मसाले का... जानें रेसिपी

रजवाड़ी चाय बनाने के लिए 2 कप पूरा गाय का दूध, लगभग ¼ कप पानी, 1 टीस्पून चाय पत्ती (या 2 टेबलस्पून हल्की कटिन), स्वादानुसार 1½ से 2 टेबलस्पून चीनी, कुछ केसर की किसियां, ¼ से ½ टीस्पून हरी इलायची पाउडर और वैकल्पिक रूप से लौंग, दालचीनी, सौंफ या अदरक के एक-दो टुकड़े या पिसे हुए मसाले लिए जाते हैं.