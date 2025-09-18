कभी पी है आपने रजवाड़ी चाय? जादुई टेस्ट सिर्फ एक चुटकी मसाले का... जानें रेसिपी
Rajwadi Tea Recipe: रजवाड़ी चाय दूध, पानी, चाय पत्ती, केसर और इलायची जैसे मसालों से बनाई जाती है. इसे धीमी आंच पर उबालकर गाढ़ा और सुगंधित किया जाता है. गरम-गरम परोसने पर इसका असली स्वाद मिलता है, खासकर ठंडी शामों में यह चाय सुकून देती है.
Published: Sep 18, 2025, 03:35 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 03:35 PM IST
जरूरी सामग्री (2 कप चाय के लिए)
रजवाड़ी चाय बनाने के लिए 2 कप पूरा गाय का दूध, लगभग ¼ कप पानी, 1 टीस्पून चाय पत्ती (या 2 टेबलस्पून हल्की कटिन), स्वादानुसार 1½ से 2 टेबलस्पून चीनी, कुछ केसर की किसियां, ¼ से ½ टीस्पून हरी इलायची पाउडर और वैकल्पिक रूप से लौंग, दालचीनी, सौंफ या अदरक के एक-दो टुकड़े या पिसे हुए मसाले लिए जाते हैं.
सबसे पहले
एक पैन में पहले पानी उबालें. फिर उसमें दूध डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें.