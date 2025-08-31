Zee Rajasthan
राजस्थानी लाल मांस बनाने की आसान रेसिपी, स्वाद ऐसा कि साफ कर जाएंगे प्लेट

Rajasthani famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी लाल मांस के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.

Published: Aug 31, 2025, 19:16 IST | Updated: Aug 31, 2025, 19:16 IST
आज हम आपको राजस्थानी लाल मांस की रेसिपी बताएंगे. लाल मांस बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए लाल मांस बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.