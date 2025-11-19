Zee Rajasthan
जलेबी का भाई है भीलवाड़ा की ये मिठाई, त्यौहार इसके बिना अधूरा!

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 19, 2025, 08:39 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 08:39 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन भीलवाड़ा के 'मुरका' के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
राजस्थान के मिठाइयों की अपनी अलग ही पहचान है और इस क्षेत्र में भीलवाड़ा के मुरके मिठाई प्रेमियों के बीच खास स्थान रखते हैं. यह मिठाई उड़द की दाल के आटे से बनाई जाती है और इसका रूप जलेबी और इमरती से मिलता-जुलता होता है, लेकिन जहां जलेबी और इमरती मैदे से बनाई जाती हैं.