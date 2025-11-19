राजस्थान के मिठाइयों की अपनी अलग ही पहचान है और इस क्षेत्र में भीलवाड़ा के मुरके मिठाई प्रेमियों के बीच खास स्थान रखते हैं. यह मिठाई उड़द की दाल के आटे से बनाई जाती है और इसका रूप जलेबी और इमरती से मिलता-जुलता होता है, लेकिन जहां जलेबी और इमरती मैदे से बनाई जाती हैं.