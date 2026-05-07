/आपने हरी मिर्च के टिपोरे ट्राई किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

Rajasthani Hari Mirch Ke Tipore: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी हरी मिर्च के टिपोरे के बारे में बताएंगे.
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी हरी मिर्च के टिपोरे के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी हरी मिर्च के टिपोरे की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी हरी मिर्च के टिपोरे को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी हरी मिर्च के टिपोरे बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी हरी मिर्च के टिपोरे बनाने के लिए 250 ग्राम हरी मिर्च, 1 टी स्पून जीरा, 1 टी स्पून अजवाइन, 1 टी स्पून हल्दी की जरूरत पड़ेगी.
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साथ ही 1 टी स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून अमचूर, 1 टेबल स्पून नमक, चुटकी भर हींग और 2 टेबल स्पून सरसों तेल की आवश्यकता होगी.
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सबसे पहले हरी मिर्च को धोकर काट लें. अब सरसों के तेल को गर्म करके उसमें जीरा, अजवाइन और हींग डाल दें. अब तेल में हल्दी मिक्स करके हरी मिर्च मिक्स कर दें.
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इसके बाद मिर्च को पकने दें. इसके बाद उसमें सौंफ और अमचूर डालकर नमक मिक्स कर दें. अब आपका राजस्थानी हरी मिर्च के टिपोरे बनकर तैयार है.