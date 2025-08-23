हरतालिका तीज पर ऐसे बनाएं राजस्थानी बादाम हलवा, स्वाद ऐसा की चाटते रह जाएंगे उंगलियां
Rajasthani famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के एक मशहूर व्यंजन के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
Published: Aug 23, 2025, 14:30 IST | Updated: Aug 23, 2025, 14:30 IST
इस मशहूर व्यंजनों को बनाना बहुत ही आसान है.
आज हम आपको राजस्थानी बादाम का हलवा बनाना बताएंगे. राजस्थानी बादाम का हलवा बनाने के लिए बादाम- 1 कप, 1/2 कप घी, 1 चम्मच गेंहू का आटा, 3/4 कप दूध, 3/4 कप चीनी, थोड़ा केसर, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच बादाम कतरे हुए (गार्निश के लिए) आवश्यकता होगी.