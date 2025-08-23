हरतालिका तीज पर ऐसे बनाएं राजस्थानी बादाम हलवा, स्वाद ऐसा की चाटते रह जाएंगे उंगलियां

आज हम आपको राजस्थानी बादाम का हलवा बनाना बताएंगे. राजस्थानी बादाम का हलवा बनाने के लिए बादाम- 1 कप, 1/2 कप घी, 1 चम्मच गेंहू का आटा, 3/4 कप दूध, 3/4 कप चीनी, थोड़ा केसर, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच बादाम कतरे हुए (गार्निश के लिए) आवश्यकता होगी.