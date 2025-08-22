Zee Rajasthan
मक्खन मलाई सी है राजस्थानी प्याज की सब्जी ! आपने टेस्ट किया क्या ?

Rajasthani famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के एक मशहूर व्यंजन के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.

Published: Aug 22, 2025, 17:37 IST | Updated: Aug 22, 2025, 17:37 IST
राजस्थान मलाई प्याज की सब्जी बनाने के लिए 4 छोटे प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 टमाटर, 8 कली लहसुन, 4 काजू, 1/2 कटोरी ताजी मलाई, 1 बड़ा चम्मच तेल, तलने के लिए तेल 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर की जरूरत पड़ेगी.