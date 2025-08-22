मक्खन मलाई सी है राजस्थानी प्याज की सब्जी ! आपने टेस्ट किया क्या ?

राजस्थान मलाई प्याज की सब्जी बनाने के लिए 4 छोटे प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 टमाटर, 8 कली लहसुन, 4 काजू, 1/2 कटोरी ताजी मलाई, 1 बड़ा चम्मच तेल, तलने के लिए तेल 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर की जरूरत पड़ेगी.