/गर्मियों में दोपहर के खाने में शामिल करें ये 2 चीजें, पेट की जलन को होगी खत्म!

Rajasthani Kachri Ki Chutney: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी काचरी की चटनी के बारे में बताएंगे.
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी काचरी की चटनी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी काचरी की चटनी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी काचरी की चटनी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी काचरी की चटनी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं. काचरी को रेगिस्तानी फल भी कहा जाता है. काचरी में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है. इसे दही के साथ खाना पेट की जलन को शांत करता है.
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राजस्थानी काचरी की चटनी बनाने के लिए 4-5 सूखी काचरी, 8 कली सूखा लहसुन, 1 बड़ा टमाटर, 3 खड़ी लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच सरसों तेल, एक चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हींग, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले सूखी काचरी और खड़ी लाल मिर्च को 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद मिक्सर जार में भीगी हुई काचरी, सूखा लहसुन, खड़ी लाल मिर्च और टमाटर के टुकड़े काटकर डाल दें और अच्छे से ब्लेड कर लें.
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इसके बाद फ्राई पैन में सरसों का तेल गर्म करके इसमें जीरा, हींग, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छे से 2-3 सेकेंड तक भूनकर इसमें पिसा हुआ काचरी का मिश्रण डाल दें.
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अब धीमी आंच पर अच्छे से चलाते हुए इसे पका लें. जब मिश्रण में तेल ऊपर आने लगे और यह अच्छे से पक जाए, तो गैस बंद कर दें. अब आपकी राजस्थानी काचरी की चटनी बनकर तैयार है.
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काचरी की चटनी गर्मियों के लिए बेस्ट माना जाता है. गर्मियों में काचरी की चटनी और दही खाने के साथ खाने से पेट की जलन कम होत है.