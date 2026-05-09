/गर्मियों में दोपहर के खाने में शामिल करें ये 2 चीजें, पेट की जलन को होगी खत्म!

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आज हम आपको राजस्थानी काचरी की चटनी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी काचरी की चटनी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी काचरी की चटनी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं. काचरी को रेगिस्तानी फल भी कहा जाता है. काचरी में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है. इसे दही के साथ खाना पेट की जलन को शांत करता है.