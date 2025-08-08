एक बार खाया तो बार-बार याद आएंगे! राजस्थानी सीक्रेट मसाले से बने काले चने

घर के 4 लोगों के लिए राजस्थानी काले चने बनाने के लिए आपको 1 कप काले चने चाहिए, जिन्हें रातभर पानी में भिगोकर रखा जाए. इसके साथ 2 मध्यम आकार के बारीक कटे प्याज, 2 बारीक कटे टमाटर, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट, आधा छोटा चम्मच जीरा और एक चुटकी हींग लें. मसालों में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालेंगे. पकाने के लिए 2 बड़े चम्मच तेल या घी लें, और तैयार डिश को सजाने के लिए हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस इस्तेमाल करें.