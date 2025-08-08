Zee Rajasthan
एक बार खाया तो बार-बार याद आएंगे! राजस्थानी सीक्रेट मसाले से बने काले चने

Rajasthani Recipes: राजस्थानी काले चने बनाने के लिए रातभर भीगे चने, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, जीरा, हींग और हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला जैसे मसाले, नमक, तेल/घी का उपयोग होता है. तैयार डिश को हरे धनिये और नींबू रस से सजाकर परोसा जाता है.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 08, 2025, 10:57 IST | Updated: Aug 08, 2025, 10:57 IST
1/9

राजस्थानी काले चने की रेसिपी

राजस्थानी काले चने की रेसिपी
राजस्थान का खानपान अपने देसी मसालों, सादगी और पौष्टिकता के लिए प्रसिद्ध है. यहां के ग्रामीण इलाकों में काले चने का सेवन विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर होते हैं. खास बात यह है कि राजस्थानी काले चने को कम तेल और देसी मसालों में पकाया जाता है, जिससे इनका स्वाद मिट्टी की खुशबू के साथ मन मोह लेता है.
2/9

सामग्री

सामग्री
घर के 4 लोगों के लिए राजस्थानी काले चने बनाने के लिए आपको 1 कप काले चने चाहिए, जिन्हें रातभर पानी में भिगोकर रखा जाए. इसके साथ 2 मध्यम आकार के बारीक कटे प्याज, 2 बारीक कटे टमाटर, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट, आधा छोटा चम्मच जीरा और एक चुटकी हींग लें. मसालों में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालेंगे. पकाने के लिए 2 बड़े चम्मच तेल या घी लें, और तैयार डिश को सजाने के लिए हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस इस्तेमाल करें.