Zee Rajasthan
mobile app

देसी स्वाद के लिए बनाएं राजस्थानी लहसुन सिलबट्टा चटनी और मोन की रोटी

Rajasthani Recipes: राजस्थान में लहसुन की चटनी और मोन की रोटी खाने में काफी पसंद की जाती है. ऐसे में आज हम आपको इसकी रेसिपी बताने जा रहे हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 12, 2025, 03:48 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 03:48 PM IST
1/7

Rajasthani Recipes

Rajasthani Recipes1/7
राजस्थानी लहसुन सिलबट्टा चटनी बनाने के लिए लहसुन की कलियां, सूखी लाल मिर्च, नमक, जीरा, गर्म सरसों का तेल चाहिए होगा. सबसे पहले लहसुन की कलियों को छील लें. फिर सूखी लाल मिर्च को 1 मिनट पानी में भिगो दें, जिससे वह थोड़ी नरम हो जाए.
2/7

Rajasthani Recipes

Rajasthani Recipes2/7
इसके बाद अब सिलबट्टे पर पहले जीरा और नमक डालकर मसलें ताकि वह अच्छे से टूट जाए. इसके बाद लहसुन और लाल मिर्च डालकर धीरे-धीरे पीसें जब तक एक दरदरी चटनी न पीस जाए.