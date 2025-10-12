देसी स्वाद के लिए बनाएं राजस्थानी लहसुन सिलबट्टा चटनी और मोन की रोटी

राजस्थानी लहसुन सिलबट्टा चटनी बनाने के लिए लहसुन की कलियां, सूखी लाल मिर्च, नमक, जीरा, गर्म सरसों का तेल चाहिए होगा. सबसे पहले लहसुन की कलियों को छील लें. फिर सूखी लाल मिर्च को 1 मिनट पानी में भिगो दें, जिससे वह थोड़ी नरम हो जाए.