देसी स्वाद के लिए बनाएं राजस्थानी लहसुन सिलबट्टा चटनी और मोन की रोटी

Published: Oct 12, 2025, 03:48 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 03:48 PM IST
राजस्थानी लहसुन सिलबट्टा चटनी बनाने के लिए लहसुन की कलियां, सूखी लाल मिर्च, नमक, जीरा, गर्म सरसों का तेल चाहिए होगा. सबसे पहले लहसुन की कलियों को छील लें. फिर सूखी लाल मिर्च को 1 मिनट पानी में भिगो दें, जिससे वह थोड़ी नरम हो जाए.
इसके बाद अब सिलबट्टे पर पहले जीरा और नमक डालकर मसलें ताकि वह अच्छे से टूट जाए. इसके बाद लहसुन और लाल मिर्च डालकर धीरे-धीरे पीसें जब तक एक दरदरी चटनी न पीस जाए.