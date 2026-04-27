/राजस्थानी स्टाइल में घर पर ऐसे बनाएं अलवर मिल्क केक, एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

Alwar Milk Cake Recipe: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर अलवर मिल्क केक के बारे में बताएंगे.
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन अलवर मिल्क केक के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको अलवर मिल्क केक की रेसिपी बताएंगे. अलवर मिल्क केक को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए अलवर मिल्क केक बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी अलवर मिल्क केक बनाने के लिए 3 लीटर दूध, 300 ग्राम चीनी, 50 ग्राम घी, 2-3 इलायची और 4-5 बूंद नींबू के रस की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले एक कड़ाही में दूध डालकर गैस पर रखकर पका लें और चम्मच से लगातार चलाते रहें, जिससे दूध कड़ाही में चिपके नहीं. इसके बाद दूध को 3/4 होने तक लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर पका लें. इसके बाद जब दूध गाढ़ा हो जाए, तो उसमे 4-5 बूंद नींबू का रस डाल दें. इससे दूध दानेदार हो जाएगा.
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अब दूध को फिर से कुछ देर तक पका लें. दूध पकते समय उसमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चीनी डालकर पका लें. ध्यान रहे पूरी चीनी एक साथ न डालें, क्योंकि दूध फटने का डर रहता है. इसके बाद दूध को कुछ देर और पका लें और इसमें थोड़ा-थोड़ा घी डालकर पकाते रहें.
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इसके बाद जब दूध का रंग हल्का ब्राउन होने लगे और जमने वाली कनसिसटेन्सी में आ जाए, तब इसमें इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लें. अब मिश्रण तैयार है गैस को अब बंद कर दें.
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अब एक ट्रे में हल्का सा घी लगाकर उसको चिकना कर लें और उसमे मिश्रण को डालकर ट्रे को ढंक दें. अब ट्रे को किसी गर्म कपडे़ में लपेटकर 3-4 घंटे के लिए कोने में जमने के लिए रख दें. जिससे वह गर्मी के कारण दो कलर में आ जाएगा.
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इसके बाद 3-4 घंटे बाद इसे ट्रे से निकाल कर मनचाहे आकार में काट लें. अब आपका अलवर मिल्क केक बनकर तैयार है.