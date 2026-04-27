/राजस्थानी स्टाइल में घर पर ऐसे बनाएं अलवर मिल्क केक, एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

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सबसे पहले एक कड़ाही में दूध डालकर गैस पर रखकर पका लें और चम्मच से लगातार चलाते रहें, जिससे दूध कड़ाही में चिपके नहीं. इसके बाद दूध को 3/4 होने तक लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर पका लें. इसके बाद जब दूध गाढ़ा हो जाए, तो उसमे 4-5 बूंद नींबू का रस डाल दें. इससे दूध दानेदार हो जाएगा.