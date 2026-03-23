राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं सेब मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे

Published:Mar 23, 2026, 08:47 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 08:47 PM IST
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Apple Malpua
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी सेब मालपुआ के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी सेब मालपुआ की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी सेब मालपुआ को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी सेब मालपुआ बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.