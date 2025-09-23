Zee Rajasthan
राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बादाम का हलवा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी बादाम का हलवा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बादाम का हलवा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.राजस्थानी बादाम का हलवा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बादाम का हलवा बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.