राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!

आज हम आपको राजस्थानी बादाम का हलवा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बादाम का हलवा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.राजस्थानी बादाम का हलवा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बादाम का हलवा बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.