राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!

Published: Sep 23, 2025, 06:01 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 06:01 PM IST
Badam ka Halwa
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बादाम का हलवा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी बादाम का हलवा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बादाम का हलवा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.राजस्थानी बादाम का हलवा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बादाम का हलवा बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.