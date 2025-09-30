झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा खिचड़ी, जानें रेसिपी और फायदे

आज हम आपको राजस्थानी बाजरा खिचड़ा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बाजरा खिचड़ी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.राजस्थानी बाजरा खिचड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बाजरा खिचड़ी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.