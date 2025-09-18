राजस्थानी बाजरा रोटी आपने टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो बार-बार करेगा खाने का मन!

Published: Sep 18, 2025, 08:01 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 08:01 PM IST
Rajasthani Bajra Roti
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बाजरा रोटी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी बाजरा रोटी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बाजरा रोटी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी बाजरा रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बाजरा रोटी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.