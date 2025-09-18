Zee Rajasthan
राजस्थानी बाजरा रोटी आपने टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो बार-बार करेगा खाने का मन!

Rajasthani famous food: आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बाजरा रोटी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 18, 2025, 08:01 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 08:01 PM IST
Rajasthani Bajra Roti

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बाजरा रोटी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
Rajasthani Bajra Roti

आज हम आपको राजस्थानी बाजरा रोटी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बाजरा रोटी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी बाजरा रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बाजरा रोटी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.