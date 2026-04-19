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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बाजरे के आटे का सूप, जानें रेसिपी और फायदे

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 19, 2026, 08:45 PM|Updated: Apr 19, 2026, 08:45 PM

Rajasthani Bajre Ke Aate Ka Soup: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी बाजरे के आटे का सूप के बारे में बताएंगे.

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बाजरे के आटे का सूप बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी बाजरे के आटे का सूप की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बाजरे के आटे का सूप को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए बाजरे के आटे का सूप बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी बाजरे के आटे का सूप बनाने के लिए 4 चम्मच बाजरे का आटा, 1/2 चम्मच घी, 1 चम्मच अजवाइन, स्वादानुसार नमक, स्वादानुसार काली मिर्च और आवश्यकतानुसार धनिया पत्ती की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले पैन में घी डालकर गरम कर लें. इसके बाद इसमें अजवाइन चटका लें.
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अब बाजरे के आटे में थोड़ा सा पानी मिला लें और एक स्मूथ सा घोल बनाकर चलाते हुए अजवाइन वाले पैन में डाल दें और अच्छे से उबाल लें.
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इसके बाद काली मिर्च पाउडर डालकर फ्लेम बंद करके गरमागरम सर्व करें. अब आप सूप को अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं. अब आपका बाजरे के आटे का सूप बनकर तैयार है.
Tags:
Bajre Ke Aate Ka Soup
rajasthani food
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